https://ria.ru/20210621/volgograd-1737994165.html
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны - РИА Новости, 21.06.2021
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", которую традиционно проводят накануне Дня памяти и скорби сотрудники... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:45
2021-06-21T23:45
2021-06-21T23:45
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
волгоградская область
день памяти и скорби
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", которую традиционно проводят накануне Дня памяти и скорби сотрудники правоохранительных органов, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По данным полиции, на Мамаевом кургане в Волгограде собрались представители силовых ведомств региона: сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, курсанты профильных вузов и учащиеся кадетских классов с родителями, а также девушки-регулировщицы в форме военных лет и сотрудники правоохранительных органов в форме НКВД.Отмечается, что акция началась с пролога "Завещание потомкам", в котором рассказывалось о начале войны, звучали стихи военных лет и музыкальные композиции в исполнении вокального коллектива регионального главка МВД."Все участники с зажжёнными свечами выстроились на площади Героев и, почтив минутой молчания память павших на полях сражений Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении ведомства.Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года.
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великая отечественная война (1941-1945), волгоград, волгоградская область, день памяти и скорби
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
Волгоградцы зажгли свечи на Мамаевом кургане в память о погибших во время войны
ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости.
Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде
в рамках акции "Завтра была война", которую традиционно проводят накануне Дня памяти и скорби сотрудники правоохранительных органов, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
.
По данным полиции, на Мамаевом кургане в Волгограде собрались представители силовых ведомств региона: сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, курсанты профильных вузов и учащиеся кадетских классов с родителями, а также девушки-регулировщицы в форме военных лет и сотрудники правоохранительных органов в форме НКВД.
Отмечается, что акция началась с пролога "Завещание потомкам", в котором рассказывалось о начале войны, звучали стихи военных лет и музыкальные композиции в исполнении вокального коллектива регионального главка МВД.
"Все участники с зажжёнными свечами выстроились на площади Героев и, почтив минутой молчания память павших на полях сражений Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении ведомства.
Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года.