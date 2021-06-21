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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/studenty-1737980666.html
В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов
В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов - РИА Новости, 21.06.2021
В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов
Вузы Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу в пользу вакцинации, но также предупреждают о возможных ограничениях в отношении тех, кто не... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:42
2021-06-21T21:42
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
александр беглов
демидов
ленинградская область
санкт-петербург
вакцинация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Вузы Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу в пользу вакцинации, но также предупреждают о возможных ограничениях в отношении тех, кто не сделает прививку от коронавируса, сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов."В любом случае соответствующие службы по работе со студенческим контингентом практически в большинстве вузов Санкт-Петербурга настроены на реальное разъяснение, и говорится о предполагаемой возможности вводить ограничения для невакцинированных студентов", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".Характер возможных ограничений Демидов не уточнил. По его оценке, в настоящее время заинтересованность студентов в вакцинации увеличивается. "Другой вопрос, что сейчас сессия, и на сессии, в общем-то, уже нет тех потоков студентов, которые были во время семестра", - отметил он.Ранее в субботу губернатор Петербурга Александр Беглов подписал обновленную версию постановления городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса. Согласно этому документу, в частности, вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, александр беглов, демидов, ленинградская область, санкт-петербург, вакцинация, общество
В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов
21:42 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты перед началом лекции
Студенты перед началом лекции - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых от коронавируса студентов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Вузы Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу в пользу вакцинации, но также предупреждают о возможных ограничениях в отношении тех, кто не сделает прививку от коронавируса, сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.
"В любом случае соответствующие службы по работе со студенческим контингентом практически в большинстве вузов Санкт-Петербурга настроены на реальное разъяснение, и говорится о предполагаемой возможности вводить ограничения для невакцинированных студентов", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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Характер возможных ограничений Демидов не уточнил. По его оценке, в настоящее время заинтересованность студентов в вакцинации увеличивается. "Другой вопрос, что сейчас сессия, и на сессии, в общем-то, уже нет тех потоков студентов, которые были во время семестра", - отметил он.
Ранее в субботу губернатор Петербурга Александр Беглов подписал обновленную версию постановления городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса. Согласно этому документу, в частности, вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАлександр БегловДемидовЛенинградская областьСанкт-ПетербургВакцинацияОбщество
 
 
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