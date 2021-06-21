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В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов

В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов - РИА Новости, 21.06.2021

В Петербурге не исключили введения ограничений для непривитых студентов

Вузы Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу в пользу вакцинации, но также предупреждают о возможных ограничениях в отношении тех, кто не... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:42

2021-06-21T21:42

2021-06-21T21:42

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

александр беглов

демидов

ленинградская область

санкт-петербург

вакцинация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Вузы Петербурга проводят со студентами разъяснительную работу в пользу вакцинации, но также предупреждают о возможных ограничениях в отношении тех, кто не сделает прививку от коронавируса, сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов."В любом случае соответствующие службы по работе со студенческим контингентом практически в большинстве вузов Санкт-Петербурга настроены на реальное разъяснение, и говорится о предполагаемой возможности вводить ограничения для невакцинированных студентов", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".Характер возможных ограничений Демидов не уточнил. По его оценке, в настоящее время заинтересованность студентов в вакцинации увеличивается. "Другой вопрос, что сейчас сессия, и на сессии, в общем-то, уже нет тех потоков студентов, которые были во время семестра", - отметил он.Ранее в субботу губернатор Петербурга Александр Беглов подписал обновленную версию постановления городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса. Согласно этому документу, в частности, вузам рекомендовано обеспечить "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студентов, а также курсантов.

демидов

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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