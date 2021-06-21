https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737833378.html

США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным - РИА Новости, 21.06.2021

США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

Официальный Вашингтон готовит "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал советник президента США по... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T02:27

2021-06-21T02:27

2021-06-21T02:27

россия

санкции

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный Вашингтон готовит "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан напомнил, что президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых антироссийских ограничений по ряду аспектов.Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному."Северный поток — 2"Джейк Салливан также заявил, что официальный Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве.Печальный фактПосол России в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против России, выбирают путь, который не ведет к положительному результату."Такое ощущение, что я где-то это уже видел, где-то это мы с вами проходили. Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который, как я понимаю, ориентировали президенты", - сказал Антонов."Конфронтационные сигналы"Возможные новые санкции США приведут к разрушению конструктивной атмосферы между Штатами и Россией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Она добавила, что такая ответная реакция со стороны американских коллег обусловлена борьбой различных "группировок" вокруг интерпретации итогов саммита РФ и США в Женеве.Предсказуемый шагСенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.

https://ria.ru/20210620/sakntsii-1737803819.html

https://ria.ru/20210617/sanktsii-1737350519.html

https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737195459.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, сша, в мире