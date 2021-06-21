США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Официальный Вашингтон готовит "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - сказал он в эфире CNN.
Салливан напомнил, что президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых антироссийских ограничений по ряду аспектов.
Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
"Северный поток — 2"
Джейк Салливан также заявил, что официальный Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве.
Печальный факт
Посол России в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против России, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.
"Такое ощущение, что я где-то это уже видел, где-то это мы с вами проходили. Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который, как я понимаю, ориентировали президенты", - сказал Антонов.
"Конфронтационные сигналы"
Возможные новые санкции США приведут к разрушению конструктивной атмосферы между Штатами и Россией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Она добавила, что такая ответная реакция со стороны американских коллег обусловлена борьбой различных "группировок" вокруг интерпретации итогов саммита РФ и США в Женеве.
16 июня, 12:03В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
Предсказуемый шаг
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.
"Новые санкции США против связанных с "Северным потоком — 2" российских кампаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход", - написал Пушков в своем Telegram-канале.