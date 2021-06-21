https://ria.ru/20210621/putin-1737900576.html
Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва
Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва - РИА Новости, 21.06.2021
Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва
Все фракции и депутаты внесли свой вклад в общий результат работы Госдумы VII созыва, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:59
2021-06-21T13:59
2021-06-21T13:59
россия
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кпрф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все фракции и депутаты внесли свой вклад в общий результат работы Госдумы VII созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". И все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам", - сказал президент на встрече с депутатами в Кремле.Он отметил, что многое было сделано для повышения качества законодательства, увеличения числа законов прямого действия, не требующих подзаконных актов. Путин также обратил внимание на то, что расширялась и практика общественного обсуждения за счет новых форматов.
https://ria.ru/20210621/putin-1737900016.html
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россия, лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, политика
Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва
Путин заявил, что все фракции и депутаты внесли вклад в результат работы Госдумы VII созыва