https://ria.ru/20210621/putin-1737900576.html

Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва

Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва - РИА Новости, 21.06.2021

Путин оценил результат работы Госдумы VII созыва

Все фракции и депутаты внесли свой вклад в общий результат работы Госдумы VII созыва, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:59

2021-06-21T13:59

2021-06-21T13:59

россия

лдпр

кпрф

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госдума рф

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все фракции и депутаты внесли свой вклад в общий результат работы Госдумы VII созыва, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". И все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам", - сказал президент на встрече с депутатами в Кремле.Он отметил, что многое было сделано для повышения качества законодательства, увеличения числа законов прямого действия, не требующих подзаконных актов. Путин также обратил внимание на то, что расширялась и практика общественного обсуждения за счет новых форматов.

https://ria.ru/20210621/putin-1737900016.html

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2021

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россия, лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, владимир путин, политика