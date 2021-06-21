https://ria.ru/20210621/partiya-1737881040.html

Партия "Гражданский договор"

Партия "Гражданский договор" - РИА Новости, 21.06.2021

Партия "Гражданский договор"

Общественно-политическое объединение "Гражданский договор" было основано в 2013 году Николом Пашиняном. В 2015 году на базе объединения была сформирована партия РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:00

2021-06-21T13:00

2021-06-21T13:00

никол пашинян

армения

справки

в мире

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Общественно-политическое объединение "Гражданский договор" было основано в 2013 году Николом Пашиняном. В 2015 году на базе объединения была сформирована партия с одноименным названием.Председатель партии "Гражданский договор" – исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.В 2017 году партия в качестве политической силы участвовала в парламентских выборах в составе блока "Елк" (совместно с партией "Просвещенная Армения"). В национальном собрании Армении VI созыва блок был представлен девятью мандатами.Во внеочередных парламентских выборах 2018 года партия "Гражданский договор" участвовала в составе блока "Мой шаг" с малочисленной партией "Аракелутюн". Блок получил 88 мандатов из 132, и в течение трех лет был правящей силой в Армении. В выборах 2018 года блок участвовал под руководством Никола Пашиняна.Целями партии являются: концентрация человеческого, экономического, финансового, интеллектуального потенциала армян или основной его части на территории Армении; обеспечение безопасности и нормального развития этого потенциала; консолидация ценностей ненасильственной бархатной народной революции, произошедшей в Армении в апреле-мае 2018 года, как основы общественно-национальных отношений; защита прав национальных меньшинств в Армении, создание условий для сохранения их национальной самобытности и традиций.Партия выделяет следующие проблемы: приостановление эмиграции из Армении, инициирование крупной репатриации, обеспечение социально-экономических, политических, моральных и психологических условий для непрерывного роста населения Армении.Лидер партии Никол Пашинян с января 2019 года занимал пост премьер-министра Армении. После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. В конце декабря 2020 года Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция потребовала от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.25 апреля 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. 26 мая стало известно, что Никол Пашинян возглавит список партии "Гражданский договор" на выборах в парламент.Предвыборный девиз партии "Гражданский договор" – "Будущее есть будущее".Одной из целей партии является развитие, плодотворное сотрудничество со всеми странами и организациями мира. В частности, партия намерена развивать и углублять отношения с Российской Федерацией, США, Евросоюзом, Францией, Ираном и Грузией, а также с другими традиционными странами-партнерами.Что касается Карабахского конфликта, то "Гражданский договор" убежден, что роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ остается весьма важной также в вопросе региональной безопасности и стабильности."Гражданский договор" предлагает новые программы для роста производительности. Для этого компаниям будут предлагать финансовую помощь в закупке новых станков, в сертификации ISO, а также в переподготовке персонала.Лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян пообещал с 2022 года за каждого третьего и последующего ребенка выплачивать гражданам ежемесячные пособия.Исполняющий обязанности премьера считает, что это будет способствовать улучшению демографического показателя в стране. Он не исключил, что программа выплаты пособий будет осуществляться до 2025 года, а после правительство решит, продолжать ее или нет. 20 июня 2021 года на внеочередных парламентских выборах партия "Гражданский договор" одержала победу, набрав 53,92% голосов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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