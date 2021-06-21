https://ria.ru/20210621/vybory-1737838212.html

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении - РИА Новости, 21.06.2021

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах, свидетельствуют итоги подсчета... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T07:28

2021-06-21T07:28

2021-06-21T09:04

роберт кочарян

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах, свидетельствуют итоги подсчета голосов на всех 2008 избирательных участках страны.Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.По данным ЦИК, сторонники Пашиняна набрали 53,92% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.Партия "Процветающая Армения" известного бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,96% голосов. Для нее проходной барьер составляет пять процентов.Сам Пашинян ранее заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию, и пообещал начать консультации "со всеми здоровыми политическими силами", чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу. Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными. "Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом", — заявили в альянсе.Рейтинг Пашиняна резко снизился после заключения мира с Азербайджаном, по результатам которого Ереван передал Баку часть территорий.

https://ria.ru/20210621/pashinyan-1737830995.html

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737832322.html

армения

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роберт кочарян, никол пашинян, армения, в мире