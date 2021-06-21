https://ria.ru/20210621/otoplenie-1737909845.html

В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление

В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление - РИА Новости, 21.06.2021

В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление

В нескольких домах в Адмиралтейском районе Петербурга в 30-градусную жару батареи стали горячими, причина - работы по промывке системы. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:40

2021-06-21T14:40

2021-06-21T14:45

погода

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В нескольких домах в Адмиралтейском районе Петербурга в 30-градусную жару батареи стали горячими, причина - работы по промывке системы."По адресам Гражданская ул., 7А, 9А, ул. Декабристов, 5, 7, Казанская ул., 33/5А, 38А, 40А, Пирогова пер., 4А, 6А до 15.00 будет отключено горячее водоснабжение. Возможно потепление батарей. Причина - промывка системы центрального отопления", - говорится в сообщении управляющей компании "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района".Жалобы на жару в квартирах и горячие батареи стали оставлять жители дома №6 по переулку Пирогова."Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в управляющей компании.В "Жилкомсервисе" пояснили, что график работ согласовывается за несколько месяцев и поменять его из-за погодных условий невозможно.В Петербурге с субботы установилась аномально жаркая погода с повышением температуры до 33-34 градусов. По прогнозам синоптиков, жара в городе продержится до среды.

https://ria.ru/20210619/peterburg-1737724329.html

санкт-петербург

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погода, санкт-петербург