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В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление
В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление - РИА Новости, 21.06.2021
В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление
В нескольких домах в Адмиралтейском районе Петербурга в 30-градусную жару батареи стали горячими, причина - работы по промывке системы. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:40
2021-06-21T14:45
погода
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В нескольких домах в Адмиралтейском районе Петербурга в 30-градусную жару батареи стали горячими, причина - работы по промывке системы."По адресам Гражданская ул., 7А, 9А, ул. Декабристов, 5, 7, Казанская ул., 33/5А, 38А, 40А, Пирогова пер., 4А, 6А до 15.00 будет отключено горячее водоснабжение. Возможно потепление батарей. Причина - промывка системы центрального отопления", - говорится в сообщении управляющей компании "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района".Жалобы на жару в квартирах и горячие батареи стали оставлять жители дома №6 по переулку Пирогова."Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в управляющей компании.В "Жилкомсервисе" пояснили, что график работ согласовывается за несколько месяцев и поменять его из-за погодных условий невозможно.В Петербурге с субботы установилась аномально жаркая погода с повышением температуры до 33-34 градусов. По прогнозам синоптиков, жара в городе продержится до среды.
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погода, санкт-петербург
В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление
14:40 21.06.2021 (обновлено: 14:45 21.06.2021)
 
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / Georg.S.V

В Петербурге в нескольких домах в 30-градусную жару включили отопление

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. В нескольких домах в Адмиралтейском районе Петербурга в 30-градусную жару батареи стали горячими, причина - работы по промывке системы.
"По адресам Гражданская ул., 7А, 9А, ул. Декабристов, 5, 7, Казанская ул., 33/5А, 38А, 40А, Пирогова пер., 4А, 6А до 15.00 будет отключено горячее водоснабжение. Возможно потепление батарей. Причина - промывка системы центрального отопления", - говорится в сообщении управляющей компании "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района".
Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 19:45
Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности
Жалобы на жару в квартирах и горячие батареи стали оставлять жители дома №6 по переулку Пирогова.
"Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в управляющей компании.
В "Жилкомсервисе" пояснили, что график работ согласовывается за несколько месяцев и поменять его из-за погодных условий невозможно.
В Петербурге с субботы установилась аномально жаркая погода с повышением температуры до 33-34 градусов. По прогнозам синоптиков, жара в городе продержится до среды.
Африканский зной и температурные рекорды: жара в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

Девушки отдыхают в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

Девушка на велосипеде в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

С неба не упадет ни капли дождя.

Девушки на Никольской улице в Москве
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

Женщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

Отдыхающие в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Женщина на одной из улиц в Москве
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

Девушка отдыхает на берегу Енисея в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на яхте на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

Девушка в парке 300-летия Санкт-Петербурга
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
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