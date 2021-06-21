https://ria.ru/20210621/krym-1737907947.html

Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму

Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму - РИА Новости, 21.06.2021

Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил обстановку в регионе после наводнения. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:32

2021-06-21T14:32

2021-06-21T15:13

подтопление на востоке крыма

янина павленко

сергей аксенов (политик)

владимир путин

сергей шойгу

республика крым

керчь

ялта

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил обстановку в регионе после наводнения."В городе Керчь ситуация относительно стабилизировалась, вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня начнутся соответствующие выплаты", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".Глава республики добавил, что в Ялте положение остается сложным."На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в поселке городского типа Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму. В скором времени будем приступать к уборке завалов", — заявил Аксенов.Также он отметил, что режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.Как заявила мэр Ялты Янина Павленко, город начнут готовить к реконструкции после наводнения. По ее словам, разгул стихии нанес колоссальный ущерб инфраструктуре.Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы для ликвидации последствий наводнения. После этого военное ведомство в 14 раз увеличило группировку на полуострове для помощи крымчанам, пострадавшим от наводнения. Сейчас для помощи населению задействованы около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.В регионе объявили штормовое предупреждение, на полуостров надвигаются новые дожди.

https://ria.ru/20210621/krym-1737861528.html

https://ria.ru/20210621/yalta-1737846934.html

республика крым

керчь

ялта

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подтопление на востоке крыма, янина павленко, сергей аксенов (политик), владимир путин, сергей шойгу, республика крым, керчь, ялта