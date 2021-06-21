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Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму - РИА Новости, 21.06.2021
Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов оценил обстановку в регионе после наводнения. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:32
2021-06-21T15:13
подтопление на востоке крыма
янина павленко
сергей аксенов (политик)
владимир путин
сергей шойгу
республика крым
керчь
ялта
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил обстановку в регионе после наводнения."В городе Керчь ситуация относительно стабилизировалась, вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня начнутся соответствующие выплаты", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".Глава республики добавил, что в Ялте положение остается сложным."На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в поселке городского типа Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму. В скором времени будем приступать к уборке завалов", — заявил Аксенов.Также он отметил, что режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.Как заявила мэр Ялты Янина Павленко, город начнут готовить к реконструкции после наводнения. По ее словам, разгул стихии нанес колоссальный ущерб инфраструктуре.Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы для ликвидации последствий наводнения. После этого военное ведомство в 14 раз увеличило группировку на полуострове для помощи крымчанам, пострадавшим от наводнения. Сейчас для помощи населению задействованы около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.В регионе объявили штормовое предупреждение, на полуостров надвигаются новые дожди.
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подтопление на востоке крыма, янина павленко, сергей аксенов (политик), владимир путин, сергей шойгу, республика крым, керчь, ялта

Аксенов рассказал о ситуации после наводнения в Крыму

14:32 21.06.2021 (обновлено: 15:13 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил обстановку в регионе после наводнения.
"В городе Керчь ситуация относительно стабилизировалась, вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня начнутся соответствующие выплаты", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Пяти регионам Крыма выделили транши на устранение последствий подтоплений
Глава республики добавил, что в Ялте положение остается сложным.
"На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в поселке городского типа Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму. В скором времени будем приступать к уборке завалов", — заявил Аксенов.
Также он отметил, что режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
Как заявила мэр Ялты Янина Павленко, город начнут готовить к реконструкции после наводнения. По ее словам, разгул стихии нанес колоссальный ущерб инфраструктуре.
Селевые потоки на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
09:22
Власти рассказали о восстановлении водоснабжения после потопа в Ялте
Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы для ликвидации последствий наводнения. После этого военное ведомство в 14 раз увеличило группировку на полуострове для помощи крымчанам, пострадавшим от наводнения. Сейчас для помощи населению задействованы около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.
В регионе объявили штормовое предупреждение, на полуостров надвигаются новые дожди.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопление на востоке КрымаЯнина ПавленкоСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинСергей ШойгуРеспублика КрымКерчьЯлта
 
 
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