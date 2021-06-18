https://ria.ru/20210618/yalta-1737562917.html

"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте

"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте - РИА Новости, 18.06.2021

"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые привели к серьезным подтоплениям. В Ялте реки вышли из берегов, затоплены улицы, отключены две ЛЭП, въезд в город... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:20

2021-06-18T14:20

2021-06-18T19:47

подтопления в крыму

погода

наводнение

ялта

фото

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Мощный циклон принес в Крым ливни, которые привели к серьезным подтоплениям. В Ялте реки вышли из берегов, затоплены улицы, отключены две ЛЭП, въезд в город перекрыт. Кадры наводнения — в фотоленте Ria.ru.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, погода, наводнение, ялта, фото, фото