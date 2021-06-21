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В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии
В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии - РИА Новости, 21.06.2021
В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии
Сообщения о якобы смене в октябре руководителя КПРФ являются провокационным забросом перед предстоящими выборами с фейкового аккаунта, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:19
2021-06-21T12:06
хабаровский край
юрий афонин
кпрф
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы смене в октябре руководителя КПРФ являются провокационным забросом перед предстоящими выборами с фейкового аккаунта, заявили РИА Новости в понедельник в ЦК партии.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения якобы со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится.По его словам, сами хабаровские коммунисты уже опровергли это: "никогда Перевезенцев такого не говорил"."В связи с тем, что в Хабаровском крае будут очень сложные губернаторские и думские выборы, специально пытаются раскачать ситуацию... Перевезенцев всегда проводил линию ЦК и голосовал, и поддерживал Геннадия Андреевича и руководство партии. То есть, это информационный вброс", - заключил первый зампред ЦК КПРФ.
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хабаровский край, юрий афонин, кпрф, геннадий зюганов, политика
В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии
10:19 21.06.2021 (обновлено: 12:06 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В КПРФ сообщения о смене руководителя партии назвали "провокационным забросом"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы смене в октябре руководителя КПРФ являются провокационным забросом перед предстоящими выборами с фейкового аккаунта, заявили РИА Новости в понедельник в ЦК партии.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения якобы со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится.
"Я ночью с Перевезенцевым беседовал, это фейковый аккаунт, у него нет никакого своего Telegram - это специально провокационный заброс", - сказал РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
По его словам, сами хабаровские коммунисты уже опровергли это: "никогда Перевезенцев такого не говорил".
"В связи с тем, что в Хабаровском крае будут очень сложные губернаторские и думские выборы, специально пытаются раскачать ситуацию... Перевезенцев всегда проводил линию ЦК и голосовал, и поддерживал Геннадия Андреевича и руководство партии. То есть, это информационный вброс", - заключил первый зампред ЦК КПРФ.
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