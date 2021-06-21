https://ria.ru/20210621/kprf-1737854839.html

В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии

В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии - РИА Новости, 21.06.2021

В КПРФ прокомментировали сообщения о смене руководителя партии

Сообщения о якобы смене в октябре руководителя КПРФ являются провокационным забросом перед предстоящими выборами с фейкового аккаунта, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:19

2021-06-21T10:19

2021-06-21T12:06

хабаровский край

юрий афонин

кпрф

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы смене в октябре руководителя КПРФ являются провокационным забросом перед предстоящими выборами с фейкового аккаунта, заявили РИА Новости в понедельник в ЦК партии.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения якобы со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы в октябре может стать членом Совета Федерации по президентской квоте и руководитель партии сменится.По его словам, сами хабаровские коммунисты уже опровергли это: "никогда Перевезенцев такого не говорил"."В связи с тем, что в Хабаровском крае будут очень сложные губернаторские и думские выборы, специально пытаются раскачать ситуацию... Перевезенцев всегда проводил линию ЦК и голосовал, и поддерживал Геннадия Андреевича и руководство партии. То есть, это информационный вброс", - заключил первый зампред ЦК КПРФ.

https://ria.ru/20210613/zyuganov-1736846625.html

хабаровский край

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хабаровский край, юрий афонин, кпрф, геннадий зюганов, политика