https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737896089.html
Мурашко призвал к повышенным мерам против COVID-19 в городах-миллионниках
Мурашко призвал к повышенным мерам против COVID-19 в городах-миллионниках - РИА Новости, 21.06.2021
Мурашко призвал к повышенным мерам против COVID-19 в городах-миллионниках
Повышенные меры по борьбе с коронавирусом требуются в городах с высокой плотностью населения – это, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Московская и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:37
2021-06-21T13:37
2021-06-21T13:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Повышенные меры по борьбе с коронавирусом требуются в городах с высокой плотностью населения – это, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Московская и Ленинградская области, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мегаполисы, крупные города, как их называют, миллионники, это на сегодняшний день те субъекты РФ, где требуется наибольшее внимание. Это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко призвал к повышенным мерам против COVID-19 в городах-миллионниках
Мурашко призвал к повышенным мерам против COVID-19 в городах с высокой плотностью населения