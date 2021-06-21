В Китае назвали пять самых колоритных российских городов
Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных российских городов
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных, по его мнению, российских городов.
Но первом месте в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. "Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей — это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью", - пишет автор.
По его словам, Кызыл является "достаточно специфичным городом", где традиционная культура играет важную роль. "В регионе гармонично сосуществуют различные верования, во время религиозных праздников люди охотно поздравляют друг друга", - отмечает он.
Сегодня этот город считается самым этнически разнообразным городом России, здесь также сосуществуют представители разных религий, что придает городу особый колорит, делится впечатлениями автор.
Далее в списке расположилась столица Калмыкии Элиста. "Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как "город шахмат". Население составляет 100 тысяч человек, две трети из которых — калмыки. Основной верой является буддизм, поэтому в городе и за его пределами находится большое количество буддийских храмов. Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе", - пишет пользователь WeChat.
Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. "Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь — безопасный и стремительно развивающийся регион", - пишет блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети.
На пятом месте оказалась столица Якутии Якутск. Как пишет автор, его называют одним из самых холодных городов Земли. "Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями", - заключает автор.
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