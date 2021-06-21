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В Китае назвали пять самых колоритных российских городов
В Китае назвали пять самых колоритных российских городов - РИА Новости, 21.06.2021
В Китае назвали пять самых колоритных российских городов
Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных, по его мнению, российских городов. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:02
2021-06-21T03:02
россия
грозный
дербент
китай
элиста
кызыл
якутск
в мире
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных, по его мнению, российских городов.Но первом месте в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. "Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей — это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью", - пишет автор.По его словам, Кызыл является "достаточно специфичным городом", где традиционная культура играет важную роль. "В регионе гармонично сосуществуют различные верования, во время религиозных праздников люди охотно поздравляют друг друга", - отмечает он.На втором месте расположился дагестанский город Дербент. "Дербент — один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе — крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века", - рассказывает блогер.Сегодня этот город считается самым этнически разнообразным городом России, здесь также сосуществуют представители разных религий, что придает городу особый колорит, делится впечатлениями автор.Далее в списке расположилась столица Калмыкии Элиста. "Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как "город шахмат". Население составляет 100 тысяч человек, две трети из которых — калмыки. Основной верой является буддизм, поэтому в городе и за его пределами находится большое количество буддийских храмов. Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе", - пишет пользователь WeChat.Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. "Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь — безопасный и стремительно развивающийся регион", - пишет блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети.На пятом месте оказалась столица Якутии Якутск. Как пишет автор, его называют одним из самых холодных городов Земли. "Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями", - заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210618/pechory-1737178186.html
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россия
грозный
дербент
китай
элиста
кызыл
якутск
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россия, грозный, дербент, китай, элиста, кызыл, якутск, в мире
В Китае назвали пять самых колоритных российских городов
03:02 21.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на город Кызыл в Республике Тыва
Вид на город Кызыл в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных российских городов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat назвал пять самых колоритных, по его мнению, российских городов.
Но первом месте в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. "Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей — это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью", - пишет автор.
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По его словам, Кызыл является "достаточно специфичным городом", где традиционная культура играет важную роль. "В регионе гармонично сосуществуют различные верования, во время религиозных праздников люди охотно поздравляют друг друга", - отмечает он.
На втором месте расположился дагестанский город Дербент. "Дербент — один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе — крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века", - рассказывает блогер.
Сегодня этот город считается самым этнически разнообразным городом России, здесь также сосуществуют представители разных религий, что придает городу особый колорит, делится впечатлениями автор.
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Далее в списке расположилась столица Калмыкии Элиста. "Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как "город шахмат". Население составляет 100 тысяч человек, две трети из которых — калмыки. Основной верой является буддизм, поэтому в городе и за его пределами находится большое количество буддийских храмов. Храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе", - пишет пользователь WeChat.
Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. "Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь — безопасный и стремительно развивающийся регион", - пишет блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети.
На пятом месте оказалась столица Якутии Якутск. Как пишет автор, его называют одним из самых холодных городов Земли. "Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями", - заключает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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