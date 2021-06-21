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В Брестской крепости представили книгу к годовщине начала войны
В Брестской крепости представили книгу к годовщине начала войны - РИА Новости, 23.06.2021
В Брестской крепости представили книгу к годовщине начала войны
Постоянный комитет Союзного государства представил книгу, посвященную новым экспозициям мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-21T13:58
2021-06-23T14:56
союзное государство
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий мезенцев
белоруссия
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БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Постоянный комитет Союзного государства представил книгу, посвященную новым экспозициям мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на Поклонной горе в Москве к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Презентация книги под названием "Подвиг советского народа бессмертен..." прошла в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"."В книге представлена новаторская экспозиция, которая вызвала особый отклик в России, ее посетили уже тысячи людей, первым с ней ознакомился президент РФ Владимир Путин в годовщину полного снятия блокады Ленинграда", - заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Первые экземпляры книги переданы главам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.По словам Мезенцева, политические деятели на Западе стремятся принизить подвиг, совершенный советским народом в 1941-45 годах. "Несложно понять, почему это делается: (им) хочется забыть горькие страницы, которые принес фашизм миру, отодвинуть эти события и уйти от чувства причастности поколений современных политиков с поколениями тех фашистских руководителей фашисткой Германии, которые провели свои полчища в страны Европы, а потом к Брестской крепости", - отметил Мезенцев.Госсекретарь подчеркнул, что Союзное государство продолжит поддерживать проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий мезенцев, белоруссия

В Брестской крепости представили книгу к годовщине начала войны

13:58 21.06.2021 (обновлено: 14:56 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПамятник "Брестская крепость - герой"
Памятник Брестская крепость - герой - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Читать ria.ru в
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Постоянный комитет Союзного государства представил книгу, посвященную новым экспозициям мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на Поклонной горе в Москве к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Презентация книги под названием "Подвиг советского народа бессмертен..." прошла в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
"В книге представлена новаторская экспозиция, которая вызвала особый отклик в России, ее посетили уже тысячи людей, первым с ней ознакомился президент РФ Владимир Путин в годовщину полного снятия блокады Ленинграда", - заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Первые экземпляры книги переданы главам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
По словам Мезенцева, политические деятели на Западе стремятся принизить подвиг, совершенный советским народом в 1941-45 годах. "Несложно понять, почему это делается: (им) хочется забыть горькие страницы, которые принес фашизм миру, отодвинуть эти события и уйти от чувства причастности поколений современных политиков с поколениями тех фашистских руководителей фашисткой Германии, которые провели свои полчища в страны Европы, а потом к Брестской крепости", - отметил Мезенцев.
Госсекретарь подчеркнул, что Союзное государство продолжит поддерживать проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
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Союзное государствоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий МезенцевБелоруссия
 
 
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