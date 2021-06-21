В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов
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Глава МИД Азербайджана заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных выводов из кризиса
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы, заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных выводов из сложившегося в стране политического кризиса.
"Вчера, как известно, в Армении состоялись досрочные выборы в парламент. Ожидается формирование правительства. Считаем, что в результате этих процессов политическое руководство Армении сделает правильные, реальные выводы из ситуации политического кризиса. Корни этого кризиса уходят вглубь, а причина – нарушение Арменией международного права и международно-признанных границ силовым путем", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.