https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737890229.html

В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов

В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов - РИА Новости, 21.06.2021

В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы, заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:07

2021-06-21T13:07

2021-06-21T13:07

джейхун байрамов

никол пашинян

роберт кочарян

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы, заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных выводов из сложившегося в стране политического кризиса."Вчера, как известно, в Армении состоялись досрочные выборы в парламент. Ожидается формирование правительства. Считаем, что в результате этих процессов политическое руководство Армении сделает правильные, реальные выводы из ситуации политического кризиса. Корни этого кризиса уходят вглубь, а причина – нарушение Арменией международного права и международно-признанных границ силовым путем", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737885845.html

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737883904.html

азербайджан

армения

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джейхун байрамов, никол пашинян, роберт кочарян, азербайджан, армения, в мире