Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737890229.html
В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов
В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов - РИА Новости, 21.06.2021
В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы, заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:07
2021-06-21T13:07
джейхун байрамов
никол пашинян
роберт кочарян
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729796262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae83f4f49f04c56af936db5a53e2ee13.jpg
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы, заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных выводов из сложившегося в стране политического кризиса."Вчера, как известно, в Армении состоялись досрочные выборы в парламент. Ожидается формирование правительства. Считаем, что в результате этих процессов политическое руководство Армении сделает правильные, реальные выводы из ситуации политического кризиса. Корни этого кризиса уходят вглубь, а причина – нарушение Арменией международного права и международно-признанных границ силовым путем", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737885845.html
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737883904.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729796262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0e020c5c87f85a77d8ef336c3241516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейхун байрамов, никол пашинян, роберт кочарян, азербайджан, армения, в мире
В Баку рассказали, чего ожидают от Еревана после выборов
13:07 21.06.2021
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк

Глава МИД Азербайджана заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных выводов из кризиса

Читать ria.ru в
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя прошедшие в Армении внеочередные парламентские выборы, заявил, что Баку ожидает от Еревана правильных выводов из сложившегося в стране политического кризиса.
"Вчера, как известно, в Армении состоялись досрочные выборы в парламент. Ожидается формирование правительства. Считаем, что в результате этих процессов политическое руководство Армении сделает правильные, реальные выводы из ситуации политического кризиса. Корни этого кризиса уходят вглубь, а причина – нарушение Арменией международного права и международно-признанных границ силовым путем", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:45В мире
Азербайджан предложил Армении начать нормализацию отношений
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
Бюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:39
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Армении
 
Джейхун БайрамовНикол ПашинянРоберт КочарянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:06В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
16:00Около десяти тысяч туристов из России могут приехать в Анталью во вторник
16:00В Роспотребнадзоре рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"
Лента новостейМолния