https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737879492.html

МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией

МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией - РИА Новости, 21.06.2021

МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией

Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией, Баку сделал предложение Еревану в этом направлении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:24

2021-06-21T12:24

2021-06-21T12:24

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией, Баку сделал предложение Еревану в этом направлении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов."Наша позиция известна по этому вопросу, она остается неизменной. Она неоднократно высказывалась и главой нашего государства. Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права, уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ, является сторонником нормализации отношений (с Арменией – ред.) и в этом направлении сделано предложение", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.По его словам, Баку считает, что альтернативы сотрудничеству в регионе не существует.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

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азербайджан, армения, в мире