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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737879492.html
МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией
МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией - РИА Новости, 21.06.2021
МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией
Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией, Баку сделал предложение Еревану в этом направлении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:24
2021-06-21T12:24
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией, Баку сделал предложение Еревану в этом направлении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов."Наша позиция известна по этому вопросу, она остается неизменной. Она неоднократно высказывалась и главой нашего государства. Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права, уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ, является сторонником нормализации отношений (с Арменией – ред.) и в этом направлении сделано предложение", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.По его словам, Баку считает, что альтернативы сотрудничеству в регионе не существует.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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азербайджан, армения, в мире
МИД Азербайджана заявил о желании нормализовать отношения с Арменией
12:24 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль у разрушенного здания в Физули
Сгоревший автомобиль у разрушенного здания в Физули - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД Азербайджана заявил, что страна выступает за нормализацию отношений с Арменией

Читать ria.ru в
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией, Баку сделал предложение Еревану в этом направлении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Наша позиция известна по этому вопросу, она остается неизменной. Она неоднократно высказывалась и главой нашего государства. Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права, уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ, является сторонником нормализации отношений (с Арменией – ред.) и в этом направлении сделано предложение", - сказал Байрамов на брифинге в понедельник.
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По его словам, Баку считает, что альтернативы сотрудничеству в регионе не существует.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
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