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"Единая Россия" утвердила список на выборах в Госдуму

"Единая Россия" утвердила список на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.06.2021

"Единая Россия" утвердила список на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:13

2021-06-19T18:13

2021-06-19T18:28

марьяна лысенко

россия

вячеслав макаров

театр наций

валентина терешкова

общероссийский народный фронт

кировская область

нижегородская область

госдума рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости.Партия "Единая Россия" дала старт юбилейному предвыборному съезду в субботу в Москве.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Согласно опубликованным партией спискам, на выборах в Госдуму от Кировской области будет представлена член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов также возглавили списки партии.В Санкт-Петербурге спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и действующий депутат Госдумы Сергей Боярский возглавили список. Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова возглавила список по Ярославской области.Первое место в списке от Свердловской области занял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в тройку лидеров также вошел российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин и депутат ГД Павел Крашенинников.Список по Москве возглавили главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер ГД Петр Толстой и депутат ГД Владимир Ресин, в него также вошли замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист России Владимир Машков, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев и другие кандидаты.Первым в списке от Томской области стал руководитель центрального штаба "Российский студенческие отряды" Михаил Киселев.Список от Нижегородской области возглавил замруководителя центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Роман Любарский, от Псковской области - руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.Предварительное голосование "Единой России" завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

https://ria.ru/20210619/shoygu-1737704119.html

https://ria.ru/20210619/kuznetsova-1737713850.html

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Путин предложил пятерку "Единой России" на думских выборах Володин, Медведев, Собянин не попали в первую пятерку "Единой России" по версии Путина. 2021-06-19T18:13 true PT4M03S

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