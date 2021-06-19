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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210619/sny-1737613936.html
"Зов из ада". Почему умершие возвращаются в снах
"Зов из ада". Почему умершие возвращаются в снах - РИА Новости, 19.06.2021
"Зов из ада". Почему умершие возвращаются в снах
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день, согласно уставу, живые молятся за всех умерших, в том числе и "томящихся в аду", с которыми... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:00
2021-06-19T08:06
религия и мировоззрение
день святой троицы
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день, согласно уставу, живые молятся за всех умерших, в том числе и "томящихся в аду", с которыми принято связывать сновидения. О том, как трактует посмертные явления усопших Церковь и наука, — в материале РИА Новости.Научно доказаноКаждый 19-й день нового месяца Филарет Московский, известный святитель XIX века, готовил лучшие одежды. "Это в последний путь", — приговаривал он. Ближние недоумевали, с чем это связано. Оказывается, однажды ему приснился покойный отец. Тот сказал: "Помни 19-е число". Митрополит воспринял это как пророчество. Которое сбылось: 19 ноября 1867-го его не стало. К этому рассказу из жития святого скептически относятся даже некоторые из православных. И вправду — присниться может что угодно. Более того, в монашеских книгах четко написано, что зачастую те или иные сновидения насылает дьявол. А в этом случае, наверное, просто совпадение.Но, что удивительно, совсем недавно эту историю косвенно подтвердила наука. Исследователи Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало после десяти лет изучения неизлечимо больных пациентов пришли к выводу: за несколько месяцев до смерти к ним приходят во сне умершие родственники."Эти сны поразительно реалистичные. Люди описывают их как реально пережитую ситуацию, настолько они яркие. И по мере приближения человека к смерти частота таких сновидений резко возрастает. В них все чаще фигурируют любимые и близкие люди, которые безвозвратно ушли", — отмечает руководитель исследования доктор медицинских наук Кристофер Керр.Самое главное, добавляет он, у 88 процентов сюжеты были одни и те же: умершие родственники помогали им паковать чемоданы либо провожали в дальний путь. И говорили, что ничего страшного нет.Пока ученые толком не выяснили, почему снится именно это. Есть лишь осторожные предположения. Согласно одному из них, самому популярному, мозг таким образом готовит человека к неизбежному. "Связь не прерывается"То, что поразило ученых, для Церкви уже давно вполне естественно. Предание хранит множество примеров, когда людям являлись усопшие. Причем как во сне, так и наяву.В одном из палестинских монастырей в VI веке скончался инок, который перед самой смертью сильно согрешил. Игумен призвал братию молиться за усопшего. Три дня и три ночи монахи провели в молитве и посте — так гласит Патерик, собрание монашеских преданий. И в это время на небе шел суд над душой черноризца. Лукавый настаивал, что она по праву его — он же большой грешник. Господь же, повествует Патерик, ответил так: "Поскольку я милосерд и человеколюбив, то будет благо не презреть моления стольких святых мужей". И забрал душу в рай. А умерший в одну из ночей явился игумену, рассказав о небесном споре.И таких историй немало. На их основе сформировалось учение о том, что связь между людьми не прерывается даже после смерти."До Страшного суда все души временно пребывают в раю или в аду. Это решается в течение сорока дней — поэтому нужно усиленно молиться. И умерший, собственно, уже не может ничего исправить", — объясняет известный публицист протоиерей Максим Первозванский.Другое дело — живущие тут. По словам священника, от каждого остаются "плоды земные", которые связывает этот мир с потусторонним."Это могут быть как добрые отношения с родственниками, друзьями, так и, например, материальные предметы. — говорит отец Максим. — Недавно я проходил через старый мост, увидел на нем табличку с именем архитектора и помолился о нем. Согласно церковному учению, для самих усопших очень полезна молитва о них"."Отражение самих себя"Среди православных есть поверье: если умерший снится, значит, ему плохо на том свете и не хватает молитвы живых. Поэтому за него надо поставить еще свечку в храме и отслужить панихиду."Этой точке зрения в Церкви доверяют не все — уж больно в ней много магизма. Но когда на исповеди прихожанин признается, что ему часто снится покойная мама, естественно, священник посоветует помолиться", — рассказывает ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.А с точки зрения психологии каждый сон — "отработка мозгом эмоционально заряженных тем". Либо сценариев, в которые человек не может рационально разобраться. Смерть — в их числе."По сути, сновидения с участием умерших родственников — продолжение наших отношений с ними, наши чувства к ним, которые обрабатываются сознанием, — отмечает специалист. — Это может быть что угодно, от любви до ненависти". Кроме того, по словам психолога, любой сон — "проекция личности человека". Поэтому в Церкви к явлениям умерших относятся с большой осторожностью.
https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html
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день святой троицы

"Зов из ада". Почему умершие возвращаются в снах

08:00 19.06.2021 (обновлено: 08:06 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПамятник Ф.М. Достоевскому у здания Российской государственной библиотеки в Москве
Памятник Ф.М. Достоевскому у здания Российской государственной библиотеки в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день, согласно уставу, живые молятся за всех умерших, в том числе и "томящихся в аду", с которыми принято связывать сновидения. О том, как трактует посмертные явления усопших Церковь и наука, — в материале РИА Новости.

Научно доказано

Каждый 19-й день нового месяца Филарет Московский, известный святитель XIX века, готовил лучшие одежды. "Это в последний путь", — приговаривал он. Ближние недоумевали, с чем это связано. Оказывается, однажды ему приснился покойный отец. Тот сказал: "Помни 19-е число". Митрополит воспринял это как пророчество. Которое сбылось: 19 ноября 1867-го его не стало.
К этому рассказу из жития святого скептически относятся даже некоторые из православных. И вправду — присниться может что угодно. Более того, в монашеских книгах четко написано, что зачастую те или иные сновидения насылает дьявол. А в этом случае, наверное, просто совпадение.
Но, что удивительно, совсем недавно эту историю косвенно подтвердила наука. Исследователи Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало после десяти лет изучения неизлечимо больных пациентов пришли к выводу: за несколько месяцев до смерти к ним приходят во сне умершие родственники.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Московский и Коломенский Филарет
Митрополит Московский и Коломенский Филарет - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит Московский и Коломенский Филарет
"Эти сны поразительно реалистичные. Люди описывают их как реально пережитую ситуацию, настолько они яркие. И по мере приближения человека к смерти частота таких сновидений резко возрастает. В них все чаще фигурируют любимые и близкие люди, которые безвозвратно ушли", — отмечает руководитель исследования доктор медицинских наук Кристофер Керр.
Самое главное, добавляет он, у 88 процентов сюжеты были одни и те же: умершие родственники помогали им паковать чемоданы либо провожали в дальний путь. И говорили, что ничего страшного нет.
Пока ученые толком не выяснили, почему снится именно это. Есть лишь осторожные предположения. Согласно одному из них, самому популярному, мозг таким образом готовит человека к неизбежному.

"Связь не прерывается"

То, что поразило ученых, для Церкви уже давно вполне естественно. Предание хранит множество примеров, когда людям являлись усопшие. Причем как во сне, так и наяву.
В одном из палестинских монастырей в VI веке скончался инок, который перед самой смертью сильно согрешил. Игумен призвал братию молиться за усопшего. Три дня и три ночи монахи провели в молитве и посте — так гласит Патерик, собрание монашеских преданий.
И в это время на небе шел суд над душой черноризца. Лукавый настаивал, что она по праву его — он же большой грешник. Господь же, повествует Патерик, ответил так: "Поскольку я милосерд и человеколюбив, то будет благо не презреть моления стольких святых мужей". И забрал душу в рай. А умерший в одну из ночей явился игумену, рассказав о небесном споре.
И таких историй немало. На их основе сформировалось учение о том, что связь между людьми не прерывается даже после смерти.
© РИА Новости / Павел Балабанов / Перейти в фотобанкРепродукция иконы "Страшный суд". XVI век. Новгородская школа
Репродукция иконы Страшный суд. XVI век. Новгородская школа - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Репродукция иконы "Страшный суд". XVI век. Новгородская школа
"До Страшного суда все души временно пребывают в раю или в аду. Это решается в течение сорока дней — поэтому нужно усиленно молиться. И умерший, собственно, уже не может ничего исправить", — объясняет известный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Другое дело — живущие тут. По словам священника, от каждого остаются "плоды земные", которые связывает этот мир с потусторонним.
"Это могут быть как добрые отношения с родственниками, друзьями, так и, например, материальные предметы. — говорит отец Максим. — Недавно я проходил через старый мост, увидел на нем табличку с именем архитектора и помолился о нем. Согласно церковному учению, для самих усопших очень полезна молитва о них".
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"Отражение самих себя"

Среди православных есть поверье: если умерший снится, значит, ему плохо на том свете и не хватает молитвы живых. Поэтому за него надо поставить еще свечку в храме и отслужить панихиду.
"Этой точке зрения в Церкви доверяют не все — уж больно в ней много магизма. Но когда на исповеди прихожанин признается, что ему часто снится покойная мама, естественно, священник посоветует помолиться", — рассказывает ректор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.
А с точки зрения психологии каждый сон — "отработка мозгом эмоционально заряженных тем". Либо сценариев, в которые человек не может рационально разобраться. Смерть — в их числе.
"По сути, сновидения с участием умерших родственников — продолжение наших отношений с ними, наши чувства к ним, которые обрабатываются сознанием, — отмечает специалист. — Это может быть что угодно, от любви до ненависти".
Кроме того, по словам психолога, любой сон — "проекция личности человека". Поэтому в Церкви к явлениям умерших относятся с большой осторожностью.
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