https://ria.ru/20210619/peterburg-1737724329.html

Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности

Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности - РИА Новости, 19.06.2021

Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности

Температурный рекорд 116-летней давности побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:45

2021-06-19T19:45

2021-06-19T22:41

михаил леус

погода

центр "фобос"

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Температурный рекорд 116-летней давности побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.Как уточнил синоптик, точное значение станет известно после 21:00 по московскому времени, когда снимут показания.Леус также подчеркнул, что период аномально жаркой погоды в городе только начинается, поэтому специалистам в ближайшие дни "придется еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи".Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге и Ленинградской области установилась аномально жаркая погода, которая продлится до 24 июня. Вечером в субботу температура воздуха в городе составляет 29,3 градуса, скорость ветра не превышает одного-двух метров в секунду.

https://ria.ru/20210619/pogoda-1737708820.html

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санкт-петербург

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михаил леус, погода, центр "фобос", ленинградская область, санкт-петербург, общество