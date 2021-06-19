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Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности
Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности - РИА Новости, 19.06.2021
Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности
Температурный рекорд 116-летней давности побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:45
2021-06-19T22:41
михаил леус
погода
центр "фобос"
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Температурный рекорд 116-летней давности побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.Как уточнил синоптик, точное значение станет известно после 21:00 по московскому времени, когда снимут показания.Леус также подчеркнул, что период аномально жаркой погоды в городе только начинается, поэтому специалистам в ближайшие дни "придется еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи".Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге и Ленинградской области установилась аномально жаркая погода, которая продлится до 24 июня. Вечером в субботу температура воздуха в городе составляет 29,3 градуса, скорость ветра не превышает одного-двух метров в секунду.
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михаил леус, погода, центр "фобос", ленинградская область, санкт-петербург, общество
Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности
19:45 19.06.2021 (обновлено: 22:41 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Жара в Санкт-Петербурге достигла 29,9 градуса и побила рекорд 116-летней давности

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Температурный рекорд 116-летней давности побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В 16 часов столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки плюс 29,9 градуса. Таким образом, на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнил синоптик, точное значение станет известно после 21:00 по московскому времени, когда снимут показания.
Леус также подчеркнул, что период аномально жаркой погоды в городе только начинается, поэтому специалистам в ближайшие дни "придется еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи".
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Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге и Ленинградской области установилась аномально жаркая погода, которая продлится до 24 июня. Вечером в субботу температура воздуха в городе составляет 29,3 градуса, скорость ветра не превышает одного-двух метров в секунду.
 
Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"Ленинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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