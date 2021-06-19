Жара в Санкт-Петербурге побила рекорд 116-летней давности
19:45 19.06.2021 (обновлено: 22:41 19.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Жара в Санкт-Петербурге достигла 29,9 градуса и побила рекорд 116-летней давности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Температурный рекорд 116-летней давности побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"В 16 часов столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки плюс 29,9 градуса. Таким образом, на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.
Как уточнил синоптик, точное значение станет известно после 21:00 по московскому времени, когда снимут показания.
Леус также подчеркнул, что период аномально жаркой погоды в городе только начинается, поэтому специалистам в ближайшие дни "придется еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи".
Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге и Ленинградской области установилась аномально жаркая погода, которая продлится до 24 июня. Вечером в субботу температура воздуха в городе составляет 29,3 градуса, скорость ветра не превышает одного-двух метров в секунду.