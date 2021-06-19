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Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу - РИА Новости, 19.06.2021
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:03
2021-06-19T17:03
2021-06-19T17:45
государственный эрмитаж
единая россия
михаил пиотровский
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Также "Единая Россия" представила олимпийскую чемпионку Светлану Журову одномандатником по одному из округов Ленинградской области.
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государственный эрмитаж, единая россия, михаил пиотровский, санкт-петербург, политика
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:03 19.06.2021 (обновлено: 17:45 19.06.2021)
Директор Эрмитажа Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу