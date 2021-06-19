https://ria.ru/20210619/peterburg-1737710423.html

Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу

Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу - РИА Новости, 19.06.2021

Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:03

2021-06-19T17:03

2021-06-19T17:45

государственный эрмитаж

единая россия

михаил пиотровский

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Также "Единая Россия" представила олимпийскую чемпионку Светлану Журову одномандатником по одному из округов Ленинградской области.

санкт-петербург

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государственный эрмитаж, единая россия, михаил пиотровский, санкт-петербург, политика