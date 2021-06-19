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Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу - РИА Новости, 19.06.2021
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:03
2021-06-19T17:45
государственный эрмитаж
единая россия
михаил пиотровский
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Также "Единая Россия" представила олимпийскую чемпионку Светлану Журову одномандатником по одному из округов Ленинградской области.
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государственный эрмитаж, единая россия, михаил пиотровский, санкт-петербург, политика
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:03 19.06.2021 (обновлено: 17:45 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Эрмитажа Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.
Также "Единая Россия" представила олимпийскую чемпионку Светлану Журову одномандатником по одному из округов Ленинградской области.
 
Государственный ЭрмитажЕдиная РоссияМихаил ПиотровскийСанкт-ПетербургПолитика
 
 
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