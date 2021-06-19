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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210619/moda-1737628949.html
О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд
О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд - РИА Новости, 19.06.2021
О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд
Когда звезда выходит на ковровую дорожку, все внимание — на платье или костюм. Но со знаменитостями работают не только стилисты, а еще ассистенты, визажисты,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:00
2021-06-19T08:07
шоу-бизнес
байкал
голливуд
стиль жизни
мода
культура
сирша ронан
джиджи хадид
селена гомес
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда звезда выходит на ковровую дорожку, все внимание — на платье или костюм. Но со знаменитостями работают не только стилисты, а еще ассистенты, визажисты, парикмахеры. Сегодняшний именинник Сергей Зверев создал немало запоминающихся образов российских селебрити. Однако иногда у всех бывают промахи. О лучших и худших выходах звезд в свет и о том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.Стильные и дерзкиеВ Голливуде стилисты — очень важные люди. Именно от них зависит имидж и внешность звезд, которые потом обсуждают в СМИ и соцсетях.Некоторые издания даже публикуют рейтинги лучших стилистов. Одно из первых мест часто занимает Джулия вон Боэм: она одевает Николь Кидман, которую не упрекнешь в плохом вкусе. Одним из знаковых для них обеих стал 2017 год, когда Николь собирала награды за роль в сериале "Большая маленькая ложь". И на всех ковровых дорожках просто блистала. Например, на премии "Эмми" ее бордовое укороченное платье от Calvin Klein было едва ли не лучшим на церемонии. Вон Боэм знает, как подчеркнуть достоинства фигуры Николь, ее рост и аристократическую бледность.С белокожими клиентками работает и Саманта Макмиллан. Она, к примеру, отвечает за гардероб сестер Фаннинг. Именно Саманта подобрала для Эль знаменитое белое платье с единорогом на подоле от Vivienne Westwood.Наверное, учла задорный брокерский характер клиентки — и не прогадала. На ковровой дорожке от Эль Фаннинг нельзя было глаз оторвать.А вот Сирша Ронан, хоть и почти ровесница Эль, вместе со стилистом Элизабет Зальцман делает ставку на более спокойные и классические модели. Всем запомнился ее выход на "Оскаре" в 2018 году в наряде от Calvin Klein. Классический крой получился немного хулиганским из-за банта на спине и шлейфа. Нежный образ признали одним из самых удачных в сезоне.Розовое умеет носить и Леди Гага: стилисты Том Эребот и Сандра Амадор нарядили певицу в волшебное платье с перьями от Valentino. Его сразу провозгласили культовым.Спорный выборНо иногда желание похулиганить (как у Эль) создает проблемы. Некоторые образы звезд получаются "на грани". Например, платье всегда стильной Натали Портман стало мемом и главной темой обсуждения на "Оскаре" 2020 года. Актриса по совету стилиста Кейт Янг (а она одевает еще Мишель Уильямс, Марго Робби, Селену Гомес) выбрала наряд от Dior, на котором мелкими буквами были вышиты имена женщин-режиссеров, в том числе тех, кто не удостоился номинации на "золотого рыцаря".Платье-манифест обвиняли в предсказуемости, а Портман — в предвзятости (потому что она сама снималась только у пары женщин-режиссеров). Но Натали ответила, что она не пыталась выделиться и быть храброй: такими она считает женщин, которые высказывались против домогательств Харви Вайнштейна.А Джемма Чан и стилист Ребекка Корбин-Мюррей (тоже на "Оскаре", но в 2018 году) не рассчитали уровень эпатажа, и актриса оказалась в рейтинге сомнительно одетых. А все из-за платья цвета фуксии от Valentino с высоким воротником, оголенными руками и из гофрированной ткани.Джиджи Хадид тоже не все удается: ее серо-голубой комбинезон от Versace в 2016-м долго обсуждали. Спорили: все же это костюм (из-за штанин) или платье (из-за подола). Стилист Мими Каттрелл что-то явно недодумала.Бывают и настоящие конфузы. Ким Кардашьян на Met Gala в 2013 году по совету Рикардо Тиши надела платье с цветочным принтом и вырезом до бедра от Givenchy. Ее наряд назвали обивкой для дивана и предметом гардероба миссис Даутфайр.Яркий провал случился у Люпиты Нионго на премьере "Черной Пантеры" в 2018-м. Платье было чересчур открытым, с массивным декором и еще сливалось с цветом ковровой дорожки. Хотелось сделать смелый образ (старалась, кстати, Джулия вон Боэм), но не вышло.Но всех превзошла в безвкусице Рианна, когда в 2014 году на CFDA Awards облачилась в "голое" платье с кристаллами от Адама Селмана. Блестящее, прозрачное, яркое и скандальное. Вот уж точно Рири поразила всех.Смелые и брутальныеМужчины не отстают и тоже знают, как удивлять. Брутальный Джейсон Момоа все тщательно обсуждает со своим стилистом Дженн Янг. И не стесняется экспериментировать. Его знаковый образ — розовый бархатный пиджак от Fendi. Милый и запоминающийся.А некоторым парням даже не нужен стилист. Так, общепризнанный главный модник мира кино Тимоти Шаламе сам себе выбирает наряды для премьер. Беззастенчиво смешивает Louis Vuitton, Dior и Haider Ackerman.Не стесняется носить костюмы-тройки цвета фуксии, шелковые рубашки, украшенные стразами подтяжки или пиджаки в цветочек. Например, на премии BAFTA он сверкал и переливался не в последнюю очередь благодаря серебряному пиджаку.Джонни Депп может надеть все темное — и тем не менее остаться в центре внимания. За его коллекцией шляп и фенечек с браслетами следит Саманта МакМиллен. А вот Колина Ферта она одевает только по классике и никогда не прогадывает.Наши людиРоссийские звезды — или очень стильные, или очень безвкусные. Причем часто непонятно, где закачивается сценический образ и начинается реальный.Легендарный прищур Ренаты Литвиновой, ее мимика, жесты и голос — такие же элементы ее образа, как и красная помада, аккуратная укладка и маникюр. Стилист Ренаты и Земфиры Алексей Нагорский признавался, что создать творческий беспорядок на голове Земфиры порой труднее, чем аккуратную стрижку.Еще одна российская модница — Равшана Куркова. Она умеет носить и откровенные кружевные платья, и строгие лаконичные однотонные. За образы часто отвечает Аполлинария Рачевская, а за волосы, гордость Равшаны, — Кирилл Сазонов. Многие потом пытаются повторить волны или цвет "как у Курковой".Но главная дива эстрады — Филипп Киркоров. Он знает толк в стразах, перьях и фасонах — в том числе благодаря стилисту Арсену Айрапетову. Правда, не всегда образы получаются. Например, африканские косички смотрятся слишком экзотично, а пайеток бывает слишком много.Хотя конкуренцию Филиппу составляет Сергей Зверев, шокирующий публику и на ковровых дорожках, и на одиночных пикетах в поддержку Байкала. Кажется, он не выходит из дома без укладки, темных очков-авиаторов и какого-нибудь необычного головного убора.В экстравагантности ему не уступает Ольга Бузова. У нее много стилистов — возможно, поэтому у Ольги такие разные образы: вызывающие ассоциации то с роботом, то с лебедем, то с древней воительницей-амазонкой. Нравятся они не всем, но обсуждают ее всегда.
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шоу-бизнес, байкал, голливуд, стиль жизни, мода, сирша ронан, джиджи хадид, селена гомес, мишель уильямс, джейсон момоа, марго робби, люпита нионго, колин ферт, versace, кимберли кардашян, рената литвинова, louis vuitton, филипп киркоров, земфира, натали портман, джонни депп, николь кидман, ольга бузова

О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд

08:00 19.06.2021 (обновлено: 08:07 19.06.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images North America / D DipasupilПевица Рианна на церемонии награждения CFDA Fashion Awards
Певица Рианна на церемонии награждения CFDA Fashion Awards - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / D Dipasupil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда звезда выходит на ковровую дорожку, все внимание — на платье или костюм. Но со знаменитостями работают не только стилисты, а еще ассистенты, визажисты, парикмахеры. Сегодняшний именинник Сергей Зверев создал немало запоминающихся образов российских селебрити. Однако иногда у всех бывают промахи. О лучших и худших выходах звезд в свет и о том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.

Стильные и дерзкие

В Голливуде стилисты — очень важные люди. Именно от них зависит имидж и внешность звезд, которые потом обсуждают в СМИ и соцсетях.
Некоторые издания даже публикуют рейтинги лучших стилистов. Одно из первых мест часто занимает Джулия вон Боэм: она одевает Николь Кидман, которую не упрекнешь в плохом вкусе. Одним из знаковых для них обеих стал 2017 год, когда Николь собирала награды за роль в сериале "Большая маленькая ложь". И на всех ковровых дорожках просто блистала. Например, на премии "Эмми" ее бордовое укороченное платье от Calvin Klein было едва ли не лучшим на церемонии. Вон Боэм знает, как подчеркнуть достоинства фигуры Николь, ее рост и аристократическую бледность.
© AFP 2021 / Mark RalstonКейт Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премии "Эмми"
Кейт Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премии Эмми
1 из 2
Кейт Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премии "Эмми"
© AFP 2021 / Mark Ralston
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАлександр Скарсгард и Николь Кидман
Александр Скарсгард и Николь Кидман
2 из 2
Александр Скарсгард и Николь Кидман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
1 из 2
Кейт Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премии "Эмми"
© AFP 2021 / Mark Ralston
2 из 2
Александр Скарсгард и Николь Кидман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
С белокожими клиентками работает и Саманта Макмиллан. Она, к примеру, отвечает за гардероб сестер Фаннинг. Именно Саманта подобрала для Эль знаменитое белое платье с единорогом на подоле от Vivienne Westwood.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 2

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Filippo MonteforteАмериканская актриса и модель Дакота Фаннинг во время 73-го кинофестиваля в Венеции, сентябрь 2016
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг во время 73-го кинофестиваля в Венеции, сентябрь 2016
2 из 2
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг во время 73-го кинофестиваля в Венеции, сентябрь 2016
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
1 из 2

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг во время 73-го кинофестиваля в Венеции, сентябрь 2016
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
Наверное, учла задорный брокерский характер клиентки — и не прогадала. На ковровой дорожке от Эль Фаннинг нельзя было глаз оторвать.
А вот Сирша Ронан, хоть и почти ровесница Эль, вместе со стилистом Элизабет Зальцман делает ставку на более спокойные и классические модели. Всем запомнился ее выход на "Оскаре" в 2018 году в наряде от Calvin Klein. Классический крой получился немного хулиганским из-за банта на спине и шлейфа. Нежный образ признали одним из самых удачных в сезоне.
© AP Photo / Invision / Charles Sykes

Сирша Ронан на церемонии вручения премии "Оскар"

Сирша Ронан на церемонии вручения премии Оскар
1 из 2

Сирша Ронан на церемонии вручения премии "Оскар"

© AP Photo / Invision / Charles Sykes
© AP Photo / Jordan Strauss

Актриса Сирша Ронан на премии Critics Choice Awards

Актриса Сирша Ронан на премии Critics Choice Awards
2 из 2

Актриса Сирша Ронан на премии Critics Choice Awards

© AP Photo / Jordan Strauss
1 из 2

Сирша Ронан на церемонии вручения премии "Оскар"

© AP Photo / Invision / Charles Sykes
2 из 2

Актриса Сирша Ронан на премии Critics Choice Awards

© AP Photo / Jordan Strauss
Розовое умеет носить и Леди Гага: стилисты Том Эребот и Сандра Амадор нарядили певицу в волшебное платье с перьями от Valentino. Его сразу провозгласили культовым.
© AFP 2021 / Vincenzo PintoЛеди Гага на премьере фильма "Звезда родилась" в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
Леди Гага на премьере фильма Звезда родилась в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
1 из 3
Леди Гага на премьере фильма "Звезда родилась" в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
© AP Photo / Invision / Jordan StraussЛеди Гага, получившая награду за песню "Shallow" на церемонии премии "Оскар"
Леди Гага, получившая награду за песню Shallow на церемонии премии Оскар
2 из 3
Леди Гага, получившая награду за песню "Shallow" на церемонии премии "Оскар"
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Леди Гага на церемонии вручения премии "Оскар"

Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар
3 из 3

Леди Гага на церемонии вручения премии "Оскар"

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
1 из 3
Леди Гага на премьере фильма "Звезда родилась" в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
2 из 3
Леди Гага, получившая награду за песню "Shallow" на церемонии премии "Оскар"
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
3 из 3

Леди Гага на церемонии вручения премии "Оскар"

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Спорный выбор

Но иногда желание похулиганить (как у Эль) создает проблемы. Некоторые образы звезд получаются "на грани". Например, платье всегда стильной Натали Портман стало мемом и главной темой обсуждения на "Оскаре" 2020 года. Актриса по совету стилиста Кейт Янг (а она одевает еще Мишель Уильямс, Марго Робби, Селену Гомес) выбрала наряд от Dior, на котором мелкими буквами были вышиты имена женщин-режиссеров, в том числе тех, кто не удостоился номинации на "золотого рыцаря".
© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктриса Натали Портман на церемонии вручения премии "Оскар"
Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии Оскар
1 из 4
Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Eric Jamison

Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии Оскар-2018
2 из 4

Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

© AP Photo / Invision/Eric Jamison
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режиссер Сэм Рэйми и актеры Джеймс Франко, Мишель Уильямс и Мила Кунис (слева направо) перед премьерой фильма режиссера Сэма Рэйми "Оз: Великий и Ужасный"

Режиссер Сэм Рэйми и актеры Джеймс Франко, Мишель Уильямс и Мила Кунис (слева направо)
3 из 4

Режиссер Сэм Рэйми и актеры Джеймс Франко, Мишель Уильямс и Мила Кунис (слева направо) перед премьерой фильма режиссера Сэма Рэйми "Оз: Великий и Ужасный"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2021 / Valerie Macon

Певица и актриса Селена Гомес на 58-й премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, 15 февраля 2016

Певица и актриса Селена Гомес на 58-й премии Грэмми в Лос-Анджелесе
4 из 4

Певица и актриса Селена Гомес на 58-й премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, 15 февраля 2016

© AFP 2021 / Valerie Macon
1 из 4
Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
2 из 4

Австралийская актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

© AP Photo / Invision/Eric Jamison
3 из 4

Режиссер Сэм Рэйми и актеры Джеймс Франко, Мишель Уильямс и Мила Кунис (слева направо) перед премьерой фильма режиссера Сэма Рэйми "Оз: Великий и Ужасный"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 4

Певица и актриса Селена Гомес на 58-й премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, 15 февраля 2016

© AFP 2021 / Valerie Macon
Платье-манифест обвиняли в предсказуемости, а Портман — в предвзятости (потому что она сама снималась только у пары женщин-режиссеров). Но Натали ответила, что она не пыталась выделиться и быть храброй: такими она считает женщин, которые высказывались против домогательств Харви Вайнштейна.
А Джемма Чан и стилист Ребекка Корбин-Мюррей (тоже на "Оскаре", но в 2018 году) не рассчитали уровень эпатажа, и актриса оказалась в рейтинге сомнительно одетых. А все из-за платья цвета фуксии от Valentino с высоким воротником, оголенными руками и из гофрированной ткани.
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Джемма Чан на церемонии вручения премии "Оскар"

Джемма Чан на церемонии вручения премии Оскар
1 из 2

Джемма Чан на церемонии вручения премии "Оскар"

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© AP Photo / Invision/ Eric Jamison

Английская актриса Джемма Чан на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Лос-Анджелес

Английская актриса Джемма Чан на церемонии вручения премии Оскар в Голливуде в Лос-Анджелесе
2 из 2

Английская актриса Джемма Чан на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Лос-Анджелес

© AP Photo / Invision/ Eric Jamison
1 из 2

Джемма Чан на церемонии вручения премии "Оскар"

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
2 из 2

Английская актриса Джемма Чан на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Лос-Анджелес

© AP Photo / Invision/ Eric Jamison
Джиджи Хадид тоже не все удается: ее серо-голубой комбинезон от Versace в 2016-м долго обсуждали. Спорили: все же это костюм (из-за штанин) или платье (из-за подола). Стилист Мими Каттрелл что-то явно недодумала.
© AFP 2021 / Daniel Leal-OlivasДжиджи Хадид на церемонии вручения премий British Fashion Awards
Джиджи Хадид на церемонии вручения премий British Fashion Awards - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
Джиджи Хадид на церемонии вручения премий British Fashion Awards
Бывают и настоящие конфузы. Ким Кардашьян на Met Gala в 2013 году по совету Рикардо Тиши надела платье с цветочным принтом и вырезом до бедра от Givenchy. Ее наряд назвали обивкой для дивана и предметом гардероба миссис Даутфайр.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Dimitrios KambourisКанье Уэст и Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala
Канье Уэст и Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Dimitrios Kambouris
Канье Уэст и Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala
Яркий провал случился у Люпиты Нионго на премьере "Черной Пантеры" в 2018-м. Платье было чересчур открытым, с массивным декором и еще сливалось с цветом ковровой дорожки. Хотелось сделать смелый образ (старалась, кстати, Джулия вон Боэм), но не вышло.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Alberto E. Rodriguez Лупита Нионго на мировой премьере фильма "Черная Пантера"
Лупита Нионго на мировой премьере фильма Черная Пантера - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Alberto E. Rodriguez
Лупита Нионго на мировой премьере фильма "Черная Пантера"
Но всех превзошла в безвкусице Рианна, когда в 2014 году на CFDA Awards облачилась в "голое" платье с кристаллами от Адама Селмана. Блестящее, прозрачное, яркое и скандальное. Вот уж точно Рири поразила всех.
© AP Photo / Invision / Charles SykesПевица Рианна на церемонии награждения CFDA Fashion Awards
Певица Рианна на церемонии награждения CFDA Fashion Awards - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
Певица Рианна на церемонии награждения CFDA Fashion Awards

Смелые и брутальные

Мужчины не отстают и тоже знают, как удивлять. Брутальный Джейсон Момоа все тщательно обсуждает со своим стилистом Дженн Янг. И не стесняется экспериментировать. Его знаковый образ — розовый бархатный пиджак от Fendi. Милый и запоминающийся.
© Invision / Richard ShotwellАктер Джейсон Момоа на церемонии вручения премии "Оскар"
Актер Джейсон Момоа на церемонии вручения премии Оскар
© Invision / Richard Shotwell
Актер Джейсон Момоа на церемонии вручения премии "Оскар"
А некоторым парням даже не нужен стилист. Так, общепризнанный главный модник мира кино Тимоти Шаламе сам себе выбирает наряды для премьер. Беззастенчиво смешивает Louis Vuitton, Dior и Haider Ackerman.
© AP Photo / Invision / Joel C RyanТимоти Шаламе на церемонии вручения премии BAFTA
Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии BAFTA
1 из 2
Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии BAFTA
© AP Photo / Invision / Joel C Ryan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Тимоти Шаламе во время фотосессии фильма "Король" в рамках Венецианского кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
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Тимоти Шаламе во время фотосессии фильма "Король" в рамках Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2
Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии BAFTA
© AP Photo / Invision / Joel C Ryan
2 из 2

Тимоти Шаламе во время фотосессии фильма "Король" в рамках Венецианского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Не стесняется носить костюмы-тройки цвета фуксии, шелковые рубашки, украшенные стразами подтяжки или пиджаки в цветочек. Например, на премии BAFTA он сверкал и переливался не в последнюю очередь благодаря серебряному пиджаку.
© AP Photo / Itsuo InouyeДжонни Депп на пресс-конференции, посвященной фильму "Мрачные тени"
Джонни Депп на пресс-конференции, посвященной фильму Мрачные тени
1 из 3
Джонни Депп на пресс-конференции, посвященной фильму "Мрачные тени"
© AP Photo / Itsuo Inouye
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля

Актер Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма Минамата в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
2 из 3

Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© AP Photo / Chris Pizzello Колин Ферт и Стэнли Туччи
 Колин Ферт и Стэнли Туччи
3 из 3
Колин Ферт и Стэнли Туччи
© AP Photo / Chris Pizzello
1 из 3
Джонни Депп на пресс-конференции, посвященной фильму "Мрачные тени"
© AP Photo / Itsuo Inouye
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Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Колин Ферт и Стэнли Туччи
© AP Photo / Chris Pizzello
Джонни Депп может надеть все темное — и тем не менее остаться в центре внимания. За его коллекцией шляп и фенечек с браслетами следит Саманта МакМиллен. А вот Колина Ферта она одевает только по классике и никогда не прогадывает.

Наши люди

Российские звезды — или очень стильные, или очень безвкусные. Причем часто непонятно, где закачивается сценический образ и начинается реальный.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный". Старейший кинотеатр Москвы открывается после масштабной реставрации

Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра Художественный
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Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный". Старейший кинотеатр Москвы открывается после масштабной реставрации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова на открытии бутика Frette в ГУМе

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
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Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова на открытии бутика Frette в ГУМе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире"

Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой Зеленый театр в Земфире
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Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный". Старейший кинотеатр Москвы открывается после масштабной реставрации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова на открытии бутика Frette в ГУМе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Легендарный прищур Ренаты Литвиновой, ее мимика, жесты и голос — такие же элементы ее образа, как и красная помада, аккуратная укладка и маникюр. Стилист Ренаты и Земфиры Алексей Нагорский признавался, что создать творческий беспорядок на голове Земфиры порой труднее, чем аккуратную стрижку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова на звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
Актриса Равшана Куркова на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Равшана Куркова на звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
Еще одна российская модница — Равшана Куркова. Она умеет носить и откровенные кружевные платья, и строгие лаконичные однотонные. За образы часто отвечает Аполлинария Рачевская, а за волосы, гордость Равшаны, — Кирилл Сазонов. Многие потом пытаются повторить волны или цвет "как у Курковой".
© Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристо на церемонии вручения online-премии "Жара Music Awards" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

Певец Филипп Киркоров с детьми на церемонии вручения online-премии Жара Music Awards
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Певец Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристо на церемонии вручения online-премии "Жара Music Awards" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало" в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

Премьера фильма Прабабушка легкого поведения. Начало в рамках 43-го ММКФ
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Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало" в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Скриншот видео рекламы препарата "Гексорал" с участием Филиппа Киркорова
Скриншот видео рекламы препарата Гексорал с участием Филиппа Киркорова
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Скриншот видео рекламы препарата "Гексорал" с участием Филиппа Киркорова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале

Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
4 из 4

Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 4

Певец Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристо на церемонии вручения online-премии "Жара Music Awards" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало" в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Каро 11 Октябрь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 4
Скриншот видео рекламы препарата "Гексорал" с участием Филиппа Киркорова
4 из 4

Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Но главная дива эстрады — Филипп Киркоров. Он знает толк в стразах, перьях и фасонах — в том числе благодаря стилисту Арсену Айрапетову. Правда, не всегда образы получаются. Например, африканские косички смотрятся слишком экзотично, а пайеток бывает слишком много.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерСтилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
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Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Зверев — лауреат номинации "Прикид года" на VI церемонии вручения Русской музыкальной премии телеканала RU. TV в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве

VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
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Сергей Зверев — лауреат номинации "Прикид года" на VI церемонии вручения Русской музыкальной премии телеканала RU. TV в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сергей Зверев на скачках "Гран-При радио Monte Carlo"

Сергей Зверев
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Сергей Зверев на скачках "Гран-При радио Monte Carlo"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Сергей Зверев на шоу "Супердискотека 90-х c MTV" в спорткомплексе "Олимпийский"

Шоу Супердискотека 90-х c MTV в СК Олимпийский
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Сергей Зверев на шоу "Супердискотека 90-х c MTV" в спорткомплексе "Олимпийский"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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1 из 4
Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
2 из 4

Сергей Зверев — лауреат номинации "Прикид года" на VI церемонии вручения Русской музыкальной премии телеканала RU. TV в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Сергей Зверев на скачках "Гран-При радио Monte Carlo"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 4

Сергей Зверев на шоу "Супердискотека 90-х c MTV" в спорткомплексе "Олимпийский"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Хотя конкуренцию Филиппу составляет Сергей Зверев, шокирующий публику и на ковровых дорожках, и на одиночных пикетах в поддержку Байкала. Кажется, он не выходит из дома без укладки, темных очков-авиаторов и какого-нибудь необычного головного убора.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV
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Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

Ольга Бузова
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Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ольга Бузова на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall

Певица Ольга Бузова на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
3 из 3

Ольга Бузова на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Телеведущая, актриса Ольга Бузова на церемонии вручения VII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 3

Ольга Бузова на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В экстравагантности ему не уступает Ольга Бузова. У нее много стилистов — возможно, поэтому у Ольги такие разные образы: вызывающие ассоциации то с роботом, то с лебедем, то с древней воительницей-амазонкой. Нравятся они не всем, но обсуждают ее всегда.
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