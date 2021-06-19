https://ria.ru/20210619/moda-1737628949.html

О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд

О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд - РИА Новости, 19.06.2021

О вкусах спорят: кто в ответе за лучшие и худшие образы звезд

Когда звезда выходит на ковровую дорожку, все внимание — на платье или костюм. Но со знаменитостями работают не только стилисты, а еще ассистенты, визажисты,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:07

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда звезда выходит на ковровую дорожку, все внимание — на платье или костюм. Но со знаменитостями работают не только стилисты, а еще ассистенты, визажисты, парикмахеры. Сегодняшний именинник Сергей Зверев создал немало запоминающихся образов российских селебрити. Однако иногда у всех бывают промахи. О лучших и худших выходах звезд в свет и о том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.Стильные и дерзкиеВ Голливуде стилисты — очень важные люди. Именно от них зависит имидж и внешность звезд, которые потом обсуждают в СМИ и соцсетях.Некоторые издания даже публикуют рейтинги лучших стилистов. Одно из первых мест часто занимает Джулия вон Боэм: она одевает Николь Кидман, которую не упрекнешь в плохом вкусе. Одним из знаковых для них обеих стал 2017 год, когда Николь собирала награды за роль в сериале "Большая маленькая ложь". И на всех ковровых дорожках просто блистала. Например, на премии "Эмми" ее бордовое укороченное платье от Calvin Klein было едва ли не лучшим на церемонии. Вон Боэм знает, как подчеркнуть достоинства фигуры Николь, ее рост и аристократическую бледность.С белокожими клиентками работает и Саманта Макмиллан. Она, к примеру, отвечает за гардероб сестер Фаннинг. Именно Саманта подобрала для Эль знаменитое белое платье с единорогом на подоле от Vivienne Westwood.Наверное, учла задорный брокерский характер клиентки — и не прогадала. На ковровой дорожке от Эль Фаннинг нельзя было глаз оторвать.А вот Сирша Ронан, хоть и почти ровесница Эль, вместе со стилистом Элизабет Зальцман делает ставку на более спокойные и классические модели. Всем запомнился ее выход на "Оскаре" в 2018 году в наряде от Calvin Klein. Классический крой получился немного хулиганским из-за банта на спине и шлейфа. Нежный образ признали одним из самых удачных в сезоне.Розовое умеет носить и Леди Гага: стилисты Том Эребот и Сандра Амадор нарядили певицу в волшебное платье с перьями от Valentino. Его сразу провозгласили культовым.Спорный выборНо иногда желание похулиганить (как у Эль) создает проблемы. Некоторые образы звезд получаются "на грани". Например, платье всегда стильной Натали Портман стало мемом и главной темой обсуждения на "Оскаре" 2020 года. Актриса по совету стилиста Кейт Янг (а она одевает еще Мишель Уильямс, Марго Робби, Селену Гомес) выбрала наряд от Dior, на котором мелкими буквами были вышиты имена женщин-режиссеров, в том числе тех, кто не удостоился номинации на "золотого рыцаря".Платье-манифест обвиняли в предсказуемости, а Портман — в предвзятости (потому что она сама снималась только у пары женщин-режиссеров). Но Натали ответила, что она не пыталась выделиться и быть храброй: такими она считает женщин, которые высказывались против домогательств Харви Вайнштейна.А Джемма Чан и стилист Ребекка Корбин-Мюррей (тоже на "Оскаре", но в 2018 году) не рассчитали уровень эпатажа, и актриса оказалась в рейтинге сомнительно одетых. А все из-за платья цвета фуксии от Valentino с высоким воротником, оголенными руками и из гофрированной ткани.Джиджи Хадид тоже не все удается: ее серо-голубой комбинезон от Versace в 2016-м долго обсуждали. Спорили: все же это костюм (из-за штанин) или платье (из-за подола). Стилист Мими Каттрелл что-то явно недодумала.Бывают и настоящие конфузы. Ким Кардашьян на Met Gala в 2013 году по совету Рикардо Тиши надела платье с цветочным принтом и вырезом до бедра от Givenchy. Ее наряд назвали обивкой для дивана и предметом гардероба миссис Даутфайр.Яркий провал случился у Люпиты Нионго на премьере "Черной Пантеры" в 2018-м. Платье было чересчур открытым, с массивным декором и еще сливалось с цветом ковровой дорожки. Хотелось сделать смелый образ (старалась, кстати, Джулия вон Боэм), но не вышло.Но всех превзошла в безвкусице Рианна, когда в 2014 году на CFDA Awards облачилась в "голое" платье с кристаллами от Адама Селмана. Блестящее, прозрачное, яркое и скандальное. Вот уж точно Рири поразила всех.Смелые и брутальныеМужчины не отстают и тоже знают, как удивлять. Брутальный Джейсон Момоа все тщательно обсуждает со своим стилистом Дженн Янг. И не стесняется экспериментировать. Его знаковый образ — розовый бархатный пиджак от Fendi. Милый и запоминающийся.А некоторым парням даже не нужен стилист. Так, общепризнанный главный модник мира кино Тимоти Шаламе сам себе выбирает наряды для премьер. Беззастенчиво смешивает Louis Vuitton, Dior и Haider Ackerman.Не стесняется носить костюмы-тройки цвета фуксии, шелковые рубашки, украшенные стразами подтяжки или пиджаки в цветочек. Например, на премии BAFTA он сверкал и переливался не в последнюю очередь благодаря серебряному пиджаку.Джонни Депп может надеть все темное — и тем не менее остаться в центре внимания. За его коллекцией шляп и фенечек с браслетами следит Саманта МакМиллен. А вот Колина Ферта она одевает только по классике и никогда не прогадывает.Наши людиРоссийские звезды — или очень стильные, или очень безвкусные. Причем часто непонятно, где закачивается сценический образ и начинается реальный.Легендарный прищур Ренаты Литвиновой, ее мимика, жесты и голос — такие же элементы ее образа, как и красная помада, аккуратная укладка и маникюр. Стилист Ренаты и Земфиры Алексей Нагорский признавался, что создать творческий беспорядок на голове Земфиры порой труднее, чем аккуратную стрижку.Еще одна российская модница — Равшана Куркова. Она умеет носить и откровенные кружевные платья, и строгие лаконичные однотонные. За образы часто отвечает Аполлинария Рачевская, а за волосы, гордость Равшаны, — Кирилл Сазонов. Многие потом пытаются повторить волны или цвет "как у Курковой".Но главная дива эстрады — Филипп Киркоров. Он знает толк в стразах, перьях и фасонах — в том числе благодаря стилисту Арсену Айрапетову. Правда, не всегда образы получаются. Например, африканские косички смотрятся слишком экзотично, а пайеток бывает слишком много.Хотя конкуренцию Филиппу составляет Сергей Зверев, шокирующий публику и на ковровых дорожках, и на одиночных пикетах в поддержку Байкала. Кажется, он не выходит из дома без укладки, темных очков-авиаторов и какого-нибудь необычного головного убора.В экстравагантности ему не уступает Ольга Бузова. У нее много стилистов — возможно, поэтому у Ольги такие разные образы: вызывающие ассоциации то с роботом, то с лебедем, то с древней воительницей-амазонкой. Нравятся они не всем, но обсуждают ее всегда.

https://ria.ru/20210420/oskar-1728462719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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