Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:31 19.06.2021 (обновлено: 11:51 19.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы главы региона в сентябре
ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости с конференции партии.
В субботу Хабаровское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию по выдвижению кандидатов на досрочные выборы губернатора Хабаровского края, которые состоятся 19 сентября.
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"Из 33 делегатов на конференции присутствуют 33. В урне для тайного голосования 33 бюллетеня. Из них недействительных нет. После подсчета голосов результаты следующие: "за" кандидатуру Михаила Дегтярева — 33, "против" — ноль", — объявила результаты голосования счетная комиссия.
Пока шесть партий уведомили избирком Хабаровского края о желании принять участие в предстоящих выборах. Это ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Справедливая Россия — за правду", партия "Зеленая альтернатива".
Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов), "Справедливая Россия — за правду" (Марина Ким).
В четверг президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи пожелал Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту. По его мнению, Дегтярев за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично. Врио главы региона поблагодарил Путина за поддержку и сказал, что "если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу". После, в пятницу, он сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах.
Дегтярев до своего назначения на должность президентом России с 20 июля 2020 года был депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлявлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.