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Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора

Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора - РИА Новости, 19.06.2021

Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора

Действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:31

2021-06-19T08:31

2021-06-19T11:51

михаил дегтярев

лдпр

хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости с конференции партии.В субботу Хабаровское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию по выдвижению кандидатов на досрочные выборы губернатора Хабаровского края, которые состоятся 19 сентября."Из 33 делегатов на конференции присутствуют 33. В урне для тайного голосования 33 бюллетеня. Из них недействительных нет. После подсчета голосов результаты следующие: "за" кандидатуру Михаила Дегтярева — 33, "против" — ноль", — объявила результаты голосования счетная комиссия.Пока шесть партий уведомили избирком Хабаровского края о желании принять участие в предстоящих выборах. Это ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Справедливая Россия — за правду", партия "Зеленая альтернатива".Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов), "Справедливая Россия — за правду" (Марина Ким).В четверг президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи пожелал Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту. По его мнению, Дегтярев за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично. Врио главы региона поблагодарил Путина за поддержку и сказал, что "если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу". После, в пятницу, он сообщил, что намерен участвовать в предстоящих выборах.Дегтярев до своего назначения на должность президентом России с 20 июля 2020 года был депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлявлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.

https://ria.ru/20200720/1574602635.html

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Путин пожелал успехов Дегтяреву Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. 2021-06-19T08:31 true PT0M57S

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михаил дегтярев, лдпр, хабаровский край, политика