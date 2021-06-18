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В Ялте ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Ялте ввели режим ЧС из-за сильных дождей - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ялте из-за разгула стихии, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:03

2021-06-18T12:03

2021-06-18T14:57

подтопления в крыму

россия

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ялте из-за разгула стихии, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Речки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей", - сказала Павленко журналистам.Сильный дождь продолжается в пятницу в Ялте, где из-за осадков (две месячные нормы за ночь, 87 миллиметров) вышли из берегов реки. Дожди продолжаются в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

россия

ялта

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, ялта, республика крым, происшествия