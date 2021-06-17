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"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России - РИА Новости, 17.06.2021
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
Непогода накрыла южные регионы России, из-за сильных ливней затопило улицы, автомобили и дома. Сильно пострадала Керчь, в Крыму пришлось ввести режим... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:12
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Непогода накрыла южные регионы России, из-за сильных ливней затопило улицы, автомобили и дома. Сильно пострадала Керчь, в Крыму пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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погода, керчь, ростов-на-дону, фото, фото

"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России

14:12 17.06.2021 (обновлено: 17:08 17.06.2021)
 
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Непогода накрыла южные регионы России, из-за сильных ливней затопило улицы, автомобили и дома. Сильно пострадала Керчь, в Крыму пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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