https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737389903.html

"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России

"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России - РИА Новости, 17.06.2021

"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России

Непогода накрыла южные регионы России, из-за сильных ливней затопило улицы, автомобили и дома. Сильно пострадала Керчь, в Крыму пришлось ввести режим... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:12

2021-06-17T14:12

2021-06-17T17:08

погода

керчь

ростов-на-дону

фото

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Непогода накрыла южные регионы России, из-за сильных ливней затопило улицы, автомобили и дома. Сильно пострадала Керчь, в Крыму пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Разгул стихии — в фотоленте Ria.ru.

керчь

ростов-на-дону

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, керчь, ростов-на-дону, фото, фото