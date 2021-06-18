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Эксперты: обновление – главный драйвер предвыборных рейтингов партий
Эксперты: обновление – главный драйвер предвыборных рейтингов партий - РИА Новости, 18.06.2021
Эксперты: обновление – главный драйвер предвыборных рейтингов партий
Рост популярности партий в преддверии выборов в Государственную Думу РФ зависит от того, насколько они готовы к обновлению кадров и программ. Так считают... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:51
2021-06-18T19:51
россия
павел данилин
алексей мартынов (политолог)
кпрф
яблоко
справедливая россия
госдума рф
единая россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Рост популярности партий в преддверии выборов в Государственную Думу РФ зависит от того, насколько они готовы к обновлению кадров и программ. Так считают участники круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященного началу избирательной кампании.Рейтинг партий с успешными стратегиями обновления растет, в то время как популярность партий, которые не предложили никаких изменений, падает. Об этом заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, представив предварительный прогноз для политического рынка 2021 года.Она отметила, что наибольшие показатели демонстрируют партии "Единая Россия", "Справедливая Россия – за правду", "Новые люди", экологическая партия "Зеленые", а также Российская партия свободы и справедливости. По ее словам, росту рейтинга этих партий послужили серьезные обновления кандидатов.С ней согласился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отметив, что рейтинги будут зависеть от состава списков, динамики проведения кампании, открытости и качественных шагов партий.По прогнозу Центра политической конъюнктуры, основанному на рейтингах Фонда общественного мнения, в Госдуме "Единая Россия" по федеральному округу может получить 120 мандатов, что составляет почти 54% голосов. Однако Чеснаков подчеркнул, что только в динамике станет понятно, насколько партии способны удержать достигнутые результаты.В свою очередь, по словам Соколовой, такие партии, как "Яблоко", КПРФ и "Партия Роста", показали стагнацию, которая, по мнению эксперта, плохо влияет на прогноз. Эти партии не сделали никаких шагов к обновлению, потеряли знаковых людей и не заявили новых программных предложений."Партия "Яблоко" стала лидером антирейтинга среди всех 14 партий, которые мы рассматриваем. Проблема в том, что реформа оказалась более мягкой, чем ожидалось, менее радикальной, они делают шаг в сторону тех же практик, которые давно приняты в "Единой России" – развитие базы сторонников, праймериз", – подчеркнула Соколова.В качестве новых лиц специалист отмечает неравнодушных людей, которые ранее не участвовали в политике, таких как волонтеры, общественники, авторы социальных проектов, участники борьбы с пандемией, блогеры, а также политики нового поколения и профессиональные политконсультанты.По мнению экспертов ЭИСИ, ближайшие перспективы для партий, у которых есть возможность усиления, связаны с обнародованием списков и их федеральных частей, повышением открытости партий и обновлением программ.В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин не согласился с тем, что обновления отсутствуют у КПРФ. Он отметил, что у партии сейчас идет разработка новой программы, идеологии. Тем не менее, по мнению эксперта, она будет подвергнута жесткой критике со стороны интересующихся политикой людей."Результат КПРФ может оказаться ниже, чем мы прогнозировали раньше. То есть вероятность 15% совсем невысока. Скорее, это будет ниже, может быть, даже до 10%", – отметил эксперт.Директор Института новейших государств Алексей Мартынов выразил мнение, что предстоящая кампания будет очень сильно отличаться от классической избирательной кампании перед выборами в Госдуму, в первую очередь из-за ограничений на проведение рекламных кампаний в новых условиях.Также эксперт отметил, ссылаясь на исследование института, что в итоговом составе Госдумы значительнейшее обновление произойдет практически у всех партий, в том числе так называемых партий второго эшелона."Я считаю, что эта кампания, которая стартовала, совершенно необычная кампания. И прогнозировать и говорить о том, что мы уверены в чем-то, я бы не стал при каких обстоятельствах и никому бы этого не советовал. Результат непредсказуемый. Но, конечно, все зависит от активности в этих особых условиях", – отметил Мартынов.
https://ria.ru/20210618/plan-1737599978.html
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россия, павел данилин, алексей мартынов (политолог), кпрф, яблоко, справедливая россия, госдума рф, единая россия, фонд "общественное мнение", алексей чеснаков, политика

Эксперты: обновление – главный драйвер предвыборных рейтингов партий

19:51 18.06.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевИзбирательные бюллетени в урне
Избирательные бюллетени в урне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Рост популярности партий в преддверии выборов в Государственную Думу РФ зависит от того, насколько они готовы к обновлению кадров и программ. Так считают участники круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященного началу избирательной кампании.
Рейтинг партий с успешными стратегиями обновления растет, в то время как популярность партий, которые не предложили никаких изменений, падает. Об этом заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, представив предварительный прогноз для политического рынка 2021 года.
Она отметила, что наибольшие показатели демонстрируют партии "Единая Россия", "Справедливая Россия – за правду", "Новые люди", экологическая партия "Зеленые", а также Российская партия свободы и справедливости. По ее словам, росту рейтинга этих партий послужили серьезные обновления кандидатов.
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С ней согласился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отметив, что рейтинги будут зависеть от состава списков, динамики проведения кампании, открытости и качественных шагов партий.
По прогнозу Центра политической конъюнктуры, основанному на рейтингах Фонда общественного мнения, в Госдуме "Единая Россия" по федеральному округу может получить 120 мандатов, что составляет почти 54% голосов. Однако Чеснаков подчеркнул, что только в динамике станет понятно, насколько партии способны удержать достигнутые результаты.
"В любом случае надо сейчас посмотреть на то, как партии отреагируют на новый вызов, связанный с усилением рисков развития пандемии. Мы в свою очередь понимаем, что сыграет много важных технологических решений, например таких, как новые рекламные технологии, в связи с невозможностью прямого контакта с избирателем – как это будет работать, насколько это эффективно", – отметил эксперт.
В свою очередь, по словам Соколовой, такие партии, как "Яблоко", КПРФ и "Партия Роста", показали стагнацию, которая, по мнению эксперта, плохо влияет на прогноз. Эти партии не сделали никаких шагов к обновлению, потеряли знаковых людей и не заявили новых программных предложений.
"Партия "Яблоко" стала лидером антирейтинга среди всех 14 партий, которые мы рассматриваем. Проблема в том, что реформа оказалась более мягкой, чем ожидалось, менее радикальной, они делают шаг в сторону тех же практик, которые давно приняты в "Единой России" – развитие базы сторонников, праймериз", – подчеркнула Соколова.
В качестве новых лиц специалист отмечает неравнодушных людей, которые ранее не участвовали в политике, таких как волонтеры, общественники, авторы социальных проектов, участники борьбы с пандемией, блогеры, а также политики нового поколения и профессиональные политконсультанты.
По мнению экспертов ЭИСИ, ближайшие перспективы для партий, у которых есть возможность усиления, связаны с обнародованием списков и их федеральных частей, повышением открытости партий и обновлением программ.
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В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин не согласился с тем, что обновления отсутствуют у КПРФ. Он отметил, что у партии сейчас идет разработка новой программы, идеологии. Тем не менее, по мнению эксперта, она будет подвергнута жесткой критике со стороны интересующихся политикой людей.
"Результат КПРФ может оказаться ниже, чем мы прогнозировали раньше. То есть вероятность 15% совсем невысока. Скорее, это будет ниже, может быть, даже до 10%", – отметил эксперт.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов выразил мнение, что предстоящая кампания будет очень сильно отличаться от классической избирательной кампании перед выборами в Госдуму, в первую очередь из-за ограничений на проведение рекламных кампаний в новых условиях.
Также эксперт отметил, ссылаясь на исследование института, что в итоговом составе Госдумы значительнейшее обновление произойдет практически у всех партий, в том числе так называемых партий второго эшелона.
"Я считаю, что эта кампания, которая стартовала, совершенно необычная кампания. И прогнозировать и говорить о том, что мы уверены в чем-то, я бы не стал при каких обстоятельствах и никому бы этого не советовал. Результат непредсказуемый. Но, конечно, все зависит от активности в этих особых условиях", – отметил Мартынов.
 
РоссияПавел ДанилинАлексей Мартынов (политолог)КПРФЯблокоСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияФонд "Общественное мнение"Алексей ЧеснаковПолитика
 
 
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