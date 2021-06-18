https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737549220.html

В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане

В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане - РИА Новости, 18.06.2021

В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал развертывание военных объектов стран НАТО у российских границ поводом для особого внимания и причиной для... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:49

2021-06-18T12:49

2021-06-18T18:30

россия

нато

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

баку

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал развертывание военных объектов стран НАТО у российских границ поводом для особого внимания и причиной для принятия мер по обеспечению безопасности.Так в Кремле прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности создания военной базы в Азербайджане в рамках подписанного Баку и Анкарой Шушинского соглашения.Песков назвал это вопросом пристального внимания России. "Мы взаимодействуем с Турецкой Республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном, считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной роста напряженности", — добавил Песков.Шушинская декларация, которую во вторник подписали президенты Азербайджана и Турции, провозглашает стремление обеих стран действовать совместно в случае угрозы или агрессии третьего государства. Также в документе отмечается, что стороны продолжат модернизацию вооруженных сил.

https://ria.ru/20210617/erdogan-1737420841.html

https://ria.ru/20210616/erdogan-1737247069.html

россия

баку

азербайджан

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россия, нато, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, в мире