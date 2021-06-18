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В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане
В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане - РИА Новости, 18.06.2021
В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал развертывание военных объектов стран НАТО у российских границ поводом для особого внимания и причиной для... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:49
2021-06-18T18:30
россия
нато
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
баку
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал развертывание военных объектов стран НАТО у российских границ поводом для особого внимания и причиной для принятия мер по обеспечению безопасности.Так в Кремле прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности создания военной базы в Азербайджане в рамках подписанного Баку и Анкарой Шушинского соглашения.Песков назвал это вопросом пристального внимания России. "Мы взаимодействуем с Турецкой Республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном, считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной роста напряженности", — добавил Песков.Шушинская декларация, которую во вторник подписали президенты Азербайджана и Турции, провозглашает стремление обеих стран действовать совместно в случае угрозы или агрессии третьего государства. Также в документе отмечается, что стороны продолжат модернизацию вооруженных сил.
https://ria.ru/20210617/erdogan-1737420841.html
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россия, нато, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, в мире
В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане
12:49 18.06.2021 (обновлено: 18:30 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Кремле оценили заявления Эрдогана о планах Турции по созданию военной базы в Азербайджане

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал развертывание военных объектов стран НАТО у российских границ поводом для особого внимания и причиной для принятия мер по обеспечению безопасности.
Так в Кремле прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности создания военной базы в Азербайджане в рамках подписанного Баку и Анкарой Шушинского соглашения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Песков назвал это вопросом пристального внимания России.
"Мы взаимодействуем с Турецкой Республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном, считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной роста напряженности", — добавил Песков.
Шушинская декларация, которую во вторник подписали президенты Азербайджана и Турции, провозглашает стремление обеих стран действовать совместно в случае угрозы или агрессии третьего государства. Также в документе отмечается, что стороны продолжат модернизацию вооруженных сил.
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