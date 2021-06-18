https://ria.ru/20210618/rozysk-1737517932.html

ГП Азербайджана объявила главу Союза армян России в международный розыск

ГП Азербайджана объявила главу Союза армян России в международный розыск - РИА Новости, 18.06.2021

ГП Азербайджана объявила главу Союза армян России в международный розыск

Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России, бизнесмена Ару Абрамяна, а также президента группы компаний "Ташир"... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:03

2021-06-18T10:03

2021-06-18T12:29

ара абрамян

ташир

азербайджан

армения

россия

генпрокуратура азербайджана

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737520738_0:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f6eb0d762e0f4c2b66e76b27115d8ab6.jpg

БАКУ, 18 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России, бизнесмена Ару Абрамяна, а также президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна, говорится в заявлении ведомства."Было установлено, что глава группы компаний "Ташир" Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как "серый бизнесмен" и владелец Royalsys Engineering Давид Галустян, генеральный директор компании KOMEX Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения Вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе <...> организовывали контрабанду воздушным путем", — говорится в заявлении.Генпрокуратура Азербайджана утверждает, что в течение 2001-2021 годов указанные лица якобы направляли крупнокалиберное боевое огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства в Армению "и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики".В ведомстве отметили, что 28 апреля возбудили уголовное дело, следствие поручено провести Следственному управлению Генпрокуратуры. "Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск", — говорится в заявлении."В связи с вышеупомянутым уголовным делом генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран. Генеральная прокуратура заявляет, что принимаются все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях", — добавили в Генпрокуратуре.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210617/granitsa-1737446638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/armeniya-1735970999.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара абрамян, ташир , азербайджан, армения, россия, генпрокуратура азербайджана, в мире