ГП Азербайджана объявила главу Союза армян России в международный розыск
10:03 18.06.2021 (обновлено: 12:29 18.06.2021)
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Генпрокуратура Азербайджана объявила главу Союза армян России в международный розыск
БАКУ, 18 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России, бизнесмена Ару Абрамяна, а также президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна, говорится в заявлении ведомства.
"Было установлено, что глава группы компаний "Ташир" Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как "серый бизнесмен" и владелец Royalsys Engineering Давид Галустян, генеральный директор компании KOMEX Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения Вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе <...> организовывали контрабанду воздушным путем", — говорится в заявлении.
Генпрокуратура Азербайджана утверждает, что в течение 2001-2021 годов указанные лица якобы направляли крупнокалиберное боевое огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства в Армению "и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики".
В ведомстве отметили, что 28 апреля возбудили уголовное дело, следствие поручено провести Следственному управлению Генпрокуратуры. "Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск", — говорится в заявлении.
"В связи с вышеупомянутым уголовным делом генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран. Генеральная прокуратура заявляет, что принимаются все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях", — добавили в Генпрокуратуре.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.