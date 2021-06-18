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Шоубиз
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Бывший телохранитель Питта и Джоли раскрыл подробности их отношений
Бывший телохранитель Питта и Джоли раскрыл подробности их отношений - РИА Новости, 18.06.2021
Бывший телохранитель Питта и Джоли раскрыл подробности их отношений
Марк Бехар, бывший телохранитель Брэда Питта и Анджелины Джоли, раскрыл подробности отношений звезд Голливуда, сообщает In Touch Weekly. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:35
2021-06-18T15:35
шоубиз
развод
знаменитости
звезды
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
дети
семья
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Марк Бехар, бывший телохранитель Брэда Питта и Анджелины Джоли, раскрыл подробности отношений звезд Голливуда, сообщает In Touch Weekly.Брэд Питт нанял Бехара, когда работал над фильмом "Мистер и миссис Смит", вышедшего в прокат в 2005 году. Слухи о романе актеров всплыли, когда они снимались в этой ленте. "Я словно вновь оказался в старшей школе и обменивался записками с друзьями. Они не хотели, чтобы о них хоть кто-нибудь узнал. И я думал, что это действительно круто", — вспоминает телохранитель.По его словам, возникшая между артистами химия была "осязаема". Брэд Питт признался Бехару, как он уверяет, что отношения с Дженнифер Энистон на тот момент хорошими уже не были. Телохранителю нравилось работать с Анджелиной и Брэдом, и он удивлен, что их судебные разбирательства по поводу опеки над детьми затянулись. Телохранитель также рассказал, что у знаменитостей разные характеры. "Брэд очень умен. Он всегда выслушает. С ним можно говорить о чем угодно. И ему всегда есть что рассказать. Он славный парень", — считает бывший сотрудник звезды. Он также назвал актера "прекрасным отцом".Джоли, по мнению Бехара, спокойнее. "Если ей нечего сказать, она промолчит", — думает ее бывший подчиненный. In Touch Weekly отметили, что телохранитель не удивился слухам о возращении Джоли к экс-супругу Джонни Ли Миллеру. Он понимает, что у знаменитостей в Голливуде очень узкий круг общения, случаи, когда звезды возобновляют романы с бывшими, здесь не редкость. "Обычное дело, но для нормальных людей со стороны это кажется странным", — комментирует Бехар. Питт и Джоли поженились в 2014 году. В 2016 актриса подала на развод. Ранее стало известно, что Питт добился совместной опеки над их детьми, однако Джоли решение суда не устраивает. Она продолжила борьбу за свои интересы.В Сети появились сообщения о новых увлечениях знаменитостей. Пресса не только заподозрила Анджелину в романе с бывшим, но и приписала Питту очередную пассию.
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развод, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), дети, семья

Бывший телохранитель Питта и Джоли раскрыл подробности их отношений

15:35 18.06.2021
 
© AP Photo / Invision / Joel RyanБрэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне
Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Invision / Joel Ryan
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Марк Бехар, бывший телохранитель Брэда Питта и Анджелины Джоли, раскрыл подробности отношений звезд Голливуда, сообщает In Touch Weekly.
Брэд Питт нанял Бехара, когда работал над фильмом "Мистер и миссис Смит", вышедшего в прокат в 2005 году. Слухи о романе актеров всплыли, когда они снимались в этой ленте.
"Я словно вновь оказался в старшей школе и обменивался записками с друзьями. Они не хотели, чтобы о них хоть кто-нибудь узнал. И я думал, что это действительно круто", — вспоминает телохранитель.
По его словам, возникшая между артистами химия была "осязаема".
Брэд Питт признался Бехару, как он уверяет, что отношения с Дженнифер Энистон на тот момент хорошими уже не были.
Телохранителю нравилось работать с Анджелиной и Брэдом, и он удивлен, что их судебные разбирательства по поводу опеки над детьми затянулись.
"Когда они под прицелом камер и дают интервью, то улыбаются и смеются. Но за кулисами их ждут адвокаты. Они действительно сражаются", — комментирует Бехар.
Телохранитель также рассказал, что у знаменитостей разные характеры.
"Брэд очень умен. Он всегда выслушает. С ним можно говорить о чем угодно. И ему всегда есть что рассказать. Он славный парень", — считает бывший сотрудник звезды.
Он также назвал актера "прекрасным отцом".
Джоли, по мнению Бехара, спокойнее. "Если ей нечего сказать, она промолчит", — думает ее бывший подчиненный.
In Touch Weekly отметили, что телохранитель не удивился слухам о возращении Джоли к экс-супругу Джонни Ли Миллеру. Он понимает, что у знаменитостей в Голливуде очень узкий круг общения, случаи, когда звезды возобновляют романы с бывшими, здесь не редкость. "Обычное дело, но для нормальных людей со стороны это кажется странным", — комментирует Бехар.
Питт и Джоли поженились в 2014 году. В 2016 актриса подала на развод. Ранее стало известно, что Питт добился совместной опеки над их детьми, однако Джоли решение суда не устраивает. Она продолжила борьбу за свои интересы.
В Сети появились сообщения о новых увлечениях знаменитостей. Пресса не только заподозрила Анджелину в романе с бывшим, но и приписала Питту очередную пассию.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 02:47Культура
Инсайдер рассказал о развитии отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
 
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