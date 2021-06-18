В Приангарье рассказали о работах по очистке надшламовых вод на БЦБК
В Приангарье рассказали о работах по очистке надшламовых вод в накопителях отходов БЦБК
ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Работы по очистке надшламовых вод карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) проводятся с учетом мнения ученых РАН, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
В Иркутской области ведутся работы по ликвидации угрозы попадания надшламовых вод из карт-накопителей, где хранятся отходы БЦБК, в Байкал. В мае 2021 года было приобретено специальное оборудование, на которое из резервного фонда РФ выделено 363 миллиона рублей. Монтажом занимались специалисты госкорпорации "Росатом". До 1 октября необходимо очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод.
Кобзев и президент РАН Александр Сергеев, который находится в Иркутской области с рабочим визитом, посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
"Сейчас оборудование очистных сооружений смонтировано и готово к работе. Уже провели испытания и в качестве эксперимента были взяты пробы воды на выходе с очистных. Сейчас мы ждем результаты лабораторных исследований. На их основании будет выбран алгоритм дальнейших действий. Важно, что все эти работы проходят с учетом мнения научного сообщества", - сказал Игорь Кобзев.
Научный совет по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук в настоящее время проводит экспертизу технологических решений по ликвидации отходов БЦБК. Сибирское отделение РАН уже представило результаты анализа технологических предложений по ликвидации накопленного экологического вреда на Солзанском полигоне и щелокосодержащей жидкости.
Также в ходе рабочей поездки в Байкальск было подписано соглашение о сотрудничестве между Иркутской областью и Российской академией наук.