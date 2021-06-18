https://ria.ru/20210618/ochistka-1737504586.html

В Приангарье рассказали о работах по очистке надшламовых вод на БЦБК

В Приангарье рассказали о работах по очистке надшламовых вод на БЦБК - РИА Новости, 18.06.2021

В Приангарье рассказали о работах по очистке надшламовых вод на БЦБК

Работы по очистке надшламовых вод карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) проводятся с учетом мнения ученых РАН, сообщает... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T05:27

2021-06-18T05:27

2021-06-18T05:27

иркутская область

россия

александр сергеев (ран)

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

иркутская область

иркутск

байкальск

общество

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ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Работы по очистке надшламовых вод карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) проводятся с учетом мнения ученых РАН, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.В Иркутской области ведутся работы по ликвидации угрозы попадания надшламовых вод из карт-накопителей, где хранятся отходы БЦБК, в Байкал. В мае 2021 года было приобретено специальное оборудование, на которое из резервного фонда РФ выделено 363 миллиона рублей. Монтажом занимались специалисты госкорпорации "Росатом". До 1 октября необходимо очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод.Кобзев и президент РАН Александр Сергеев, который находится в Иркутской области с рабочим визитом, посетили промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Научный совет по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук в настоящее время проводит экспертизу технологических решений по ликвидации отходов БЦБК. Сибирское отделение РАН уже представило результаты анализа технологических предложений по ликвидации накопленного экологического вреда на Солзанском полигоне и щелокосодержащей жидкости.Также в ходе рабочей поездки в Байкальск было подписано соглашение о сотрудничестве между Иркутской областью и Российской академией наук.

https://ria.ru/20210519/otkhody-1732982319.html

https://ria.ru/20210616/sistema-1737255324.html

россия

иркутская область

иркутск

байкальск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иркутская область, иркутск, байкальск, общество