https://ria.ru/20210618/obvineniya-1737531119.html
Глава Союза армян России ответил на обвинения со стороны Азербайджана
Глава Союза армян России ответил на обвинения со стороны Азербайджана - РИА Новости, 18.06.2021
Глава Союза армян России ответил на обвинения со стороны Азербайджана
Глава союза армян России Ара Абрамян заявил РИА Новости, что пока не получал официальной информации об объявлении его в международный розыск, по его словам,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:20
2021-06-18T11:20
2021-06-18T11:45
россия
ара абрамян
баку
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава союза армян России Ара Абрамян заявил РИА Новости, что пока не получал официальной информации об объявлении его в международный розыск, по его словам, обвинения Баку в его адрес - это чушь и он не боится последствий.Ранее Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск Абрамяна, а также президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна. Ведомство утверждает, что в течение 2001-2021 годов указанные лица якобы направляли крупнокалиберное боевое огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства в Армению "и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики"."Прокуратура Азербайджана может что угодно заявлять, меня это не беспокоит. Лучше бы они занимались своими уголовниками, которые нарушают права человека в Карабахе. А то, что они придумывают, это чушь и не волнует меня. Мне смешно. Я невиновен, и у меня проблем быть не может", - сказал Абрамян.Он подчеркнул, что пока не получал каких-то уведомлений или официальной информации о шагах Баку."Но когда получим, адвокаты, конечно, будут разбираться", - сказал Абрамян.По его словам, он сам в таком случае намерен обращаться в международные судебные инстанции и "требовать расследования военных преступлений Азербайджана"."Надеюсь, что придет время, когда их самих будут судить", - сказал Абрамян.
https://ria.ru/20210617/granitsa-1737446638.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/armeniya-1735970999.html
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россия, ара абрамян, баку, в мире
Глава Союза армян России ответил на обвинения со стороны Азербайджана
11:20 18.06.2021 (обновлено: 11:45 18.06.2021)
Глава Союза армян России Ара Абрамян назвал обвинения Азербайджана в свой адрес чушью