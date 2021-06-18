https://ria.ru/20210618/khazanov-1737560342.html

"Жалкое зрелище": Хазанов раскритиковал Павла Волю

"Жалкое зрелище": Хазанов раскритиковал Павла Волю - РИА Новости, 18.06.2021

"Жалкое зрелище": Хазанов раскритиковал Павла Волю

Геннадий Хазанов остался под негативным впечатлением после выступления Павла Воли. Свое мнение о юмористе он высказал в эфире программы "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:43

2021-06-18T13:43

2021-06-18T13:43

шоубиз

вячеслав манучаров

знаменитости

павел воля

звезды

геннадий хазанов

михаил галустян

михаил задорнов

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Геннадий Хазанов остался под негативным впечатлением после выступления Павла Воли. Свое мнение о юмористе он высказал в эфире программы "Эмпатия Манучи". Он вспомнил, как в Юрмале Comedy Club устраивал вечер, и два резидента вышли на разминку. Артист решил назвать фамилию только одного из них — того, чье выступление ему понравилось. Это был Гарик Мартиросян. "Он изящно, филигранно вел свою партитуру. Изумительно. А второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел: он никак не мог впрыгнуть в "трамвайчик", который везет Мартиросяна. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было так жалко... Такое жалкое зрелище. А я ведь не ханжа и не против подобной лексики, если без нее нельзя обойтись, если она что-то такое несет собою", — говорит Хазанов.Однако ведущий передачи быстро понял, чье имя решил сохранить в секрете его гость. "Это Паша Воля?" — поинтересовался Вячеслав Манучаров. "Заметьте, не я это сказал. Понимаете, у меня с ним никак не получилось", — признается Хазанов.Артист также вспомнил, что никогда не смеялся во время выступлений Михаила Задорнова, несмотря на то, что был с ним хорошо знаком. "Я смеялся, когда смотрел на Карцева, я смеялся, когда смотрел какие-то фрагменты выступлений Яна Арлазорова. И сегодня на меня действуют Карибидис и Галустян, хотя я должен сказать, что Галустяна, с моей точки зрения, "заездили", количественно "заездили", — говорит Хазанов. Павел Воля не единственный, кто столкнулся с критикой коллег в свой адрес. Звездам российского шоу-бизнеса не понравилось, что Ольга Бузова принимает участие в постановке МХАТа. Сергей Безруков уверен, что этот спектакль мог бы вызвать отчаяние у Станиславского. Станислав Садальский тоже высказался на этот счет. Теледиву поддержала Марина Зудина.

https://ria.ru/20210617/davletyarov-1737472537.html

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