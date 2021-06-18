https://ria.ru/20210618/it-spetsialisty-1737618724.html

В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России

В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России - РИА Новости, 18.06.2021

В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России

В России не хватает IT-специалистов, хотя их зарплаты выросли более чем вдвое за прошлый год, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:45

2021-06-18T18:45

2021-06-18T18:45

россия

николай журавлев

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В России не хватает IT-специалистов, хотя их зарплаты выросли более чем вдвое за прошлый год, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.Как считает Журавлев, следует подумать о разработке программ привлечения специалистов в этой области из соседних стран, а также дополнительных планов обучения российских айтишников.Также Журавлев подчеркнул, что продолжает оставаться актуальной проблема киберпреступлений, число таких случаев только растёт.Кроме того, отметил вице-спикер, актуальным вопросом остается рост киберпреступлений. "Необходимо выделить обязательную квоту в размещении социальной рекламы, часть, которая была бы направлена на противодействие финансовым злоупотреблениям", - заявил он. По словам сенатора, это можно сделать с учётом федерального закона о едином операторе социальной рекламы.

https://ria.ru/20210608/vakansii-1736081053.html

россия

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2021

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россия, николай журавлев, совет федерации рф, общество