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В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России
В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России - РИА Новости, 18.06.2021
В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России
В России не хватает IT-специалистов, хотя их зарплаты выросли более чем вдвое за прошлый год, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:45
2021-06-18T18:45
россия
николай журавлев
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В России не хватает IT-специалистов, хотя их зарплаты выросли более чем вдвое за прошлый год, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.Как считает Журавлев, следует подумать о разработке программ привлечения специалистов в этой области из соседних стран, а также дополнительных планов обучения российских айтишников.Также Журавлев подчеркнул, что продолжает оставаться актуальной проблема киберпреступлений, число таких случаев только растёт.Кроме того, отметил вице-спикер, актуальным вопросом остается рост киберпреступлений. "Необходимо выделить обязательную квоту в размещении социальной рекламы, часть, которая была бы направлена на противодействие финансовым злоупотреблениям", - заявил он. По словам сенатора, это можно сделать с учётом федерального закона о едином операторе социальной рекламы.
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россия, николай журавлев, совет федерации рф, общество
В Совфеде заявили о нехватке IT-специалистов в России
18:45 18.06.2021
 
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Работа с сервером - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Fotolia / .shock

Вице-спикер Совфеда Журавлев заявил о нехватке IT-специалистов в России

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В России не хватает IT-специалистов, хотя их зарплаты выросли более чем вдвое за прошлый год, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"В стране не хватает IT-специалистов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса спрос на них вырос и их зарплаты увеличились более чем в два раза", - сказал он в пятницу на заседании Совета верхней палаты по развитию финансовых рынков.

Как считает Журавлев, следует подумать о разработке программ привлечения специалистов в этой области из соседних стран, а также дополнительных планов обучения российских айтишников.
Также Журавлев подчеркнул, что продолжает оставаться актуальной проблема киберпреступлений, число таких случаев только растёт.
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Кроме того, отметил вице-спикер, актуальным вопросом остается рост киберпреступлений. "Необходимо выделить обязательную квоту в размещении социальной рекламы, часть, которая была бы направлена на противодействие финансовым злоупотреблениям", - заявил он. По словам сенатора, это можно сделать с учётом федерального закона о едином операторе социальной рекламы.
 
РоссияНиколай ЖуравлевСовет Федерации РФОбщество
 
 
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