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В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter - РИА Новости, 17.06.2021
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter
Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:59
2021-06-17T09:59
2021-06-17T09:59
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
twitter
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на вредоносный контент, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин."История с замедлением Twitter родилась именно из этого. Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление траффика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч",- сказал Горелкин в ходе пресс-конференции.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.
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россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter
В Госдуме назвали замедление работы Twitter эффективной мерой в борьбе с запрещенным контентом