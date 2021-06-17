Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/twitter-1737349033.html
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter - РИА Новости, 17.06.2021
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter
Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:59
2021-06-17T09:59
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на вредоносный контент, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин."История с замедлением Twitter родилась именно из этого. Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление траффика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч",- сказал Горелкин в ходе пресс-конференции.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.
https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество
В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter
09:59 17.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

В Госдуме назвали замедление работы Twitter эффективной мерой в борьбе с запрещенным контентом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на вредоносный контент, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"История с замедлением Twitter родилась именно из этого. Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление траффика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч",- сказал Горелкин в ходе пресс-конференции.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 12:16
Facebook, Twitter и другие соцсети должны до 1 июля локализовать базы данных россиян
 
РоссияАнтон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФTwitterОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
Лента новостейМолния