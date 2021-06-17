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В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter

В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter - РИА Новости, 17.06.2021

В Госдуме оценили эффект от замедления скорости работы Twitter

Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:59

2021-06-17T09:59

2021-06-17T09:59

россия

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

twitter

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Замедление скорости работы Twitter стало эффективной мерой в борьбе с деструктивным контентом: соцсеть уже удалила около 2 тысяч из 3 тысяч ссылок на вредоносный контент, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин."История с замедлением Twitter родилась именно из этого. Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление траффика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч",- сказал Горелкин в ходе пресс-конференции.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.

https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html

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россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество