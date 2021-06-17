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В Сети появился первый отзыв о "Матрице 4"

В Сети появился первый отзыв о "Матрице 4" - РИА Новости, 17.06.2021

В Сети появился первый отзыв о "Матрице 4"

В ряде СМИ появилась информация о том, что в США состоялся тестовый показ боевика "Матрица 4" с Киану Ривзом в главной роли. Все утечки о фильме Ланы Вачовски... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:52

2021-06-17T17:52

2021-06-17T17:52

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В ряде СМИ появилась информация о том, что в США состоялся тестовый показ боевика "Матрица 4" с Киану Ривзом в главной роли. Все утечки о фильме Ланы Вачовски сведены к минимуму. Однако один из зрителей написал в Twitter, что посмотрел ленту и поделился первыми впечатлениями. Пользователь с ником @ViewerAnon написал, что предстоящий фильм будет называться "Матрица: Воскрешение" ("The Matrix Resurrections"), хотя официально эту информацию еще не объявили. Зритель считает, что четвертая часть получилась необычной, но при этом понравится зрителям. Он также сравнил "Матрицу 4" с предыдущими фильмами сестер Вачовски. "Эта работа определенно напоминает "Облачный атлас" (2012), но не "Восхождение Юпитер" (2015)" — отметил зритель. Ранее актриса Джессика Хенвик, которая появится в предстоящем фильме, заявила, что эта часть франшизы "изменит мир кино".В ленте также снялись: Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене", Джонатан Грофф и другие.Премьера фильма, которую не раз переносили из-за пандемии коронавируса, сейчас запланирована на декабрь 2021 года.

https://ria.ru/20200818/1575943905.html

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лана вачовски, сша, twitter, кино и сериалы, новости культуры, киану ривз