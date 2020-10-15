https://ria.ru/20201015/matrix-1579830592.html

Актриса из "Матрицы 4" пообещала, что фильм "изменит мир кино"

Джессика Хенвик, снимающаяся в четвертой "Матрице" в одной из главных ролей, заверила, что четвертая часть франшизы "изменит мир кино", сообщает Comicbook. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T06:31

2020-10-15T06:31

2020-10-15T06:31

культура

кино и сериалы

новости культуры

лана вачовски

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости</strong>. Джессика Хенвик, снимающаяся в четвертой "Матрице" в одной из главных ролей, заверила, что четвертая часть франшизы "изменит мир кино", <a href="https://comicbook.com/movies/news/matrix-4-director-film-technology-jessica-henwick/" target="_blank">сообщает</a> Comicbook.В интервью изданию она рассказала об инновационных техниках, которые использует режиссер Лана Вачовски. "Она делает действительно интересные вещи в техническом плане, как и раньше, когда ей удалось создать совершенно новый стиль", — пояснила Хенвик."Я думаю, она снова изменит мир кино этим своим фильмом. На съемках используется такое оборудование, которое я никогда раньше видела. Полагаю, что больше ничего нельзя рассказывать", — добавила актриса.Ранее глава Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих назвал Лану "настоящим пророком и уникальным креативным режиссером", а сама она рассказала о "Матрице 4", что "многие идеи, которые приходили к ним с Лили в голову еще 20 лет назад, сейчас оказались более уместными". Из-за пандемии коронавируса релиз ленты перенесен на 2022 год.

https://ria.ru/20201001/matrix-1578017874.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, лана вачовски