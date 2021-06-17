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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210617/maksakova-1737384229.html
Максакова приняла участие в откровенной фотосессии
Максакова приняла участие в откровенной фотосессии - РИА Новости, 17.06.2021
Максакова приняла участие в откровенной фотосессии
Мария Максакова решилась на провокационную фотосессию, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:22
2021-06-17T14:22
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мария Максакова решилась на провокационную фотосессию, сообщает "СтарХит".Оперная певица снялась в откровенных нарядах и обнажила грудь.Максакова поделилась, что идея организовать съемки ей пришла после передачи Андрея Малахова. "Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов", — говорит певица. Максакова попросила свою подругу Алису Толкачеву помочь и подготовить один из образов. Артистка решила, что не стоит скрывать "работу одного пластического хирурга", так как Зотов снимал обложки мужских журналов. В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс. В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Максакова встретилась с отцом киллера, убившего ее мужа, и призналась, что бедствует. В начале июня стало известно, что московскую квартиру артистки обокрали на полмиллиона долларов.
https://ria.ru/20210415/maksakova-1728369626.html
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знаменитости, денис вороненков, андрей малахов, мария максакова-игенбергс

Максакова приняла участие в откровенной фотосессии

14:22 17.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мария Максакова решилась на провокационную фотосессию, сообщает "СтарХит".
Оперная певица снялась в откровенных нарядах и обнажила грудь.
Максакова поделилась, что идея организовать съемки ей пришла после передачи Андрея Малахова.
"Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов", — говорит певица.
Максакова попросила свою подругу Алису Толкачеву помочь и подготовить один из образов.

"У меня было несколько ее костюмов — и много лет съемки именно в них пользовались популярностью. Особенно запомнился черный полупрозрачный корсет с пышной юбкой. Захотелось чего-то подобного, чтобы после пережитого в эфире почувствовать себя снова на коне. В закромах Алиса нашла… "лифобусы" начала XX века, к ним подобрала феноменальное пальто бледно-лилового оттенка", — рассказывает Максакова.

Артистка решила, что не стоит скрывать "работу одного пластического хирурга", так как Зотов снимал обложки мужских журналов.
В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.
В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Максакова встретилась с отцом киллера, убившего ее мужа, и призналась, что бедствует.
В начале июня стало известно, что московскую квартиру артистки обокрали на полмиллиона долларов.
Оперная певица Мария Максакова - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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