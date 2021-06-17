https://ria.ru/20210617/maksakova-1737384229.html

Максакова приняла участие в откровенной фотосессии

Максакова приняла участие в откровенной фотосессии - РИА Новости, 17.06.2021

Максакова приняла участие в откровенной фотосессии

Мария Максакова решилась на провокационную фотосессию, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:22

2021-06-17T14:22

2021-06-17T14:22

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денис вороненков

андрей малахов

мария максакова-игенбергс

шоубиз

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мария Максакова решилась на провокационную фотосессию, сообщает "СтарХит".Оперная певица снялась в откровенных нарядах и обнажила грудь.Максакова поделилась, что идея организовать съемки ей пришла после передачи Андрея Малахова. "Насмотревшись на всю эту агрессию в студии, захотелось как-то отвлечься. Обратилась к Олегу Зотову — он выставляется в Третьяковской галерее, снял более 30 обложек для MAXIM и других топовых журналов", — говорит певица. Максакова попросила свою подругу Алису Толкачеву помочь и подготовить один из образов. Артистка решила, что не стоит скрывать "работу одного пластического хирурга", так как Зотов снимал обложки мужских журналов. В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс. В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Максакова встретилась с отцом киллера, убившего ее мужа, и призналась, что бедствует. В начале июня стало известно, что московскую квартиру артистки обокрали на полмиллиона долларов.

https://ria.ru/20210415/maksakova-1728369626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, денис вороненков, андрей малахов, мария максакова-игенбергс