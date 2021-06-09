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Шоубиз
https://ria.ru/20210609/maksakova-1736324275.html
Мария Максакова призналась, что бедствует
Мария Максакова призналась, что бедствует - РИА Новости, 09.06.2021
Мария Максакова призналась, что бедствует
Мария Максакова-Игенбергс призналась, что бедствует. Об этом она рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:04
2021-06-09T17:04
денис вороненков
андрей малахов
шоубиз
знаменитости
мария максакова-игенбергс
семья
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мария Максакова-Игенбергс призналась, что бедствует. Об этом она рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".В ток-шоу показали беседу оперной певицы с ее 13-летней дочерью Людмилой, которая сейчас судится с матерью из-за квартиры. "Ты просто хочешь отобрать мое имущество по суду. Я тебе вообще не нужна. Квартиру лично мне мой отец подарил. Пусть твой отец тебе хоть что-нибудь сам подарит", — обратилась Максакова к дочери. Певица уверяет, что не дарила Людмиле квартиру, что это была "форма расчета" с ее отцом — бизнесменом Владимиром Тюриным. Максакова считает, что ее бывший "пользуется" их ребенком.В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.
https://ria.ru/20210604/maksakova-1735642314.html
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денис вороненков, андрей малахов, знаменитости, мария максакова-игенбергс, семья

Мария Максакова призналась, что бедствует

17:04 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мария Максакова-Игенбергс призналась, что бедствует. Об этом она рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
В ток-шоу показали беседу оперной певицы с ее 13-летней дочерью Людмилой, которая сейчас судится с матерью из-за квартиры.
"Ты просто хочешь отобрать мое имущество по суду. Я тебе вообще не нужна. Квартиру лично мне мой отец подарил. Пусть твой отец тебе хоть что-нибудь сам подарит", — обратилась Максакова к дочери.
Певица уверяет, что не дарила Людмиле квартиру, что это была "форма расчета" с ее отцом — бизнесменом Владимиром Тюриным. Максакова считает, что ее бывший "пользуется" их ребенком.

"Во что ты превращаешься, Люся? Это очень больно и печально. Ты повзрослеешь и будешь жалеть о том, что сейчас сделала. Не обирай меня с маленьким Ваней до нитки. У тебя денег больше. Я считаю деньги вообще до копейки, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов в месяц на еду и на все остальное. Мы с Ваней бедствуем, чтобы ты понимала, но ты хочешь нас лишить всего. Как ты не понимаешь, у меня на руках маленький ребенок, которого мне надо кормить, и кормить его практически не на что", — рассказала своей дочери артистка.

В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.
Депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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ШоубизДенис ВороненковАндрей МалаховЗнаменитостиМария Максакова-ИгенбергсСемья
 
 
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