Мария Максакова призналась, что бедствует

"Во что ты превращаешься, Люся? Это очень больно и печально. Ты повзрослеешь и будешь жалеть о том, что сейчас сделала. Не обирай меня с маленьким Ваней до нитки. У тебя денег больше. Я считаю деньги вообще до копейки, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов в месяц на еду и на все остальное. Мы с Ваней бедствуем, чтобы ты понимала, но ты хочешь нас лишить всего. Как ты не понимаешь, у меня на руках маленький ребенок, которого мне надо кормить, и кормить его практически не на что", — рассказала своей дочери артистка.