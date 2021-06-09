Мария Максакова призналась, что бедствует
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мария Максакова-Игенбергс призналась, что бедствует. Об этом она рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
В ток-шоу показали беседу оперной певицы с ее 13-летней дочерью Людмилой, которая сейчас судится с матерью из-за квартиры.
"Ты просто хочешь отобрать мое имущество по суду. Я тебе вообще не нужна. Квартиру лично мне мой отец подарил. Пусть твой отец тебе хоть что-нибудь сам подарит", — обратилась Максакова к дочери.
Певица уверяет, что не дарила Людмиле квартиру, что это была "форма расчета" с ее отцом — бизнесменом Владимиром Тюриным. Максакова считает, что ее бывший "пользуется" их ребенком.
"Во что ты превращаешься, Люся? Это очень больно и печально. Ты повзрослеешь и будешь жалеть о том, что сейчас сделала. Не обирай меня с маленьким Ваней до нитки. У тебя денег больше. Я считаю деньги вообще до копейки, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов в месяц на еду и на все остальное. Мы с Ваней бедствуем, чтобы ты понимала, но ты хочешь нас лишить всего. Как ты не понимаешь, у меня на руках маленький ребенок, которого мне надо кормить, и кормить его практически не на что", — рассказала своей дочери артистка.
В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она приняла участие в нескольких российских ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.