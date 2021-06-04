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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210604/maksakova-1735642314.html
Квартиру Марии Максаковой обокрали на полмиллиона долларов
Квартиру Марии Максаковой обокрали на полмиллиона долларов - РИА Новости, 04.06.2021
Квартиру Марии Максаковой обокрали на полмиллиона долларов
Московскую квартиру Марии Максаковой-Игенбергс обокрали, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:57
2021-06-04T16:29
жилье
денис вороненков
мария максакова
происшествия
шоубиз
шоу-бизнес
квартира
мария максакова-игенбергс
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московскую квартиру Марии Максаковой-Игенбергс обокрали, сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, оперная певица и экс-депутат Госдумы не смогла попасть в жилище, которое ей недавно удалось вернуть через суд. После вскрытия помещения Максакова обнаружила, что пропало несколько картин и порядка 100 тысяч долларов. Журналисты выяснили, что в апартаментах осталось только одно полотно — портрет маршала Жукова. Сумма ущерба составила около 500 тысяч долларов. Квартира Максаковой площадью 260 квадратных метров расположена на Краснопресненской набережной. Певица подарила ее своему возлюбленному, который без ее ведома перепродал жилье. Новый собственник сдавал апартаменты в аренду. В эту квартиру исполнительница не могла попасть с 2018 года. Судебные разбирательства по поводу жилья длились три года.В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она появилась в России и приняла участие в нескольких ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.
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жилье, денис вороненков, мария максакова, происшествия, шоу-бизнес, квартира, мария максакова-игенбергс

Квартиру Марии Максаковой обокрали на полмиллиона долларов

15:57 04.06.2021 (обновлено: 16:29 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
Депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московскую квартиру Марии Максаковой-Игенбергс обокрали, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, оперная певица и экс-депутат Госдумы не смогла попасть в жилище, которое ей недавно удалось вернуть через суд.
После вскрытия помещения Максакова обнаружила, что пропало несколько картин и порядка 100 тысяч долларов. Журналисты выяснили, что в апартаментах осталось только одно полотно — портрет маршала Жукова. Сумма ущерба составила около 500 тысяч долларов.
Квартира Максаковой площадью 260 квадратных метров расположена на Краснопресненской набережной. Певица подарила ее своему возлюбленному, который без ее ведома перепродал жилье. Новый собственник сдавал апартаменты в аренду. В эту квартиру исполнительница не могла попасть с 2018 года. Судебные разбирательства по поводу жилья длились три года.
В 2016 году Максакова переехала на Украину вместе с мужем экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в 2017 году). В конце января 2021-го она появилась в России и приняла участие в нескольких ток-шоу, которые вызвали большой резонанс.
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ШоубизЖильеДенис ВороненковМария МаксаковаПроисшествияШоу-бизнесКвартираМария Максакова-Игенбергс
 
 
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