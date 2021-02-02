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https://ria.ru/20210202/maksakova-1595637186.html
Зрители осудили Бориса Корчевникова за передачу с Марией Максаковой
Зрители осудили Бориса Корчевникова за передачу с Марией Максаковой
В Сети многие пользователи осудили ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова за интервью с оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:48
2021-02-02T13:48
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Сети многие пользователи осудили ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова за интервью с оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, которая в 2016 году переехала на Украину.В беседе с Корчевниковым она призналась, что когда сейчас приехала в Россию, то родные ее не приняли. Негативно выступление Максаковой в телеэфире восприняли и многие зрители."Борис, зачем выводить на центральный канал предательницу нашей страны? Не понимаю вас", "Зачем ей вообще давать эфир для пиара, много чести. Лила грязь на Россию, а теперь сидит и философствует. Тошно смотреть", "Борис, первый раз смотрел на героя твоего проекта с презрением", "А что она в Москве забыла? Пусть сидит в Киеве , она же так его любит. Видимо там больше не платят", – высказались пользователи в Сети.Сама Максакова обвинения в "предательстве" отрицает."Не понимаю, почему от одного того, что куда-то поехала, каким образом я кого-то предала? Разве я военнообязанная? Может, мне нужно выписывать командировочные листы? Как можно свободному человеку, переехав, оказаться с таким ярлыком?" — удивилась Максакова в эфире передачи.При этом она заявила, что приехала в Россию только ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве, а "гласным и шумным" сделала визит потому, что опасается за свою безопасность.Артистка также добавила, что ее ребенок и дом – на Украине, но ради примирения с матерью (Людмилой Максаковой) Мария собирается рассказать "всю правду" в книге, сигнальный экземпляр которой передала Борису Корчевникову.Также Мария Максакова выразила сожаление, что ее мать "присоединилась к хору людоедов", и назвала происходившее по отношению к ней "травлей".
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/maksakova-1594519055.html
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знаменитости, звезды, мария максакова, борис корчевников, россия-1 (телеканал)

Зрители осудили Бориса Корчевникова за передачу с Марией Максаковой

13:48 02.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОперная певица Мария Максакова
Оперная певица Мария Максакова - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Сети многие пользователи осудили ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова за интервью с оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, которая в 2016 году переехала на Украину.
В беседе с Корчевниковым она призналась, что когда сейчас приехала в Россию, то родные ее не приняли. Негативно выступление Максаковой в телеэфире восприняли и многие зрители.
"Борис, зачем выводить на центральный канал предательницу нашей страны? Не понимаю вас", "Зачем ей вообще давать эфир для пиара, много чести. Лила грязь на Россию, а теперь сидит и философствует. Тошно смотреть", "Борис, первый раз смотрел на героя твоего проекта с презрением", "А что она в Москве забыла? Пусть сидит в Киеве , она же так его любит. Видимо там больше не платят", – высказались пользователи в Сети.
Сама Максакова обвинения в "предательстве" отрицает.
"Не понимаю, почему от одного того, что куда-то поехала, каким образом я кого-то предала? Разве я военнообязанная? Может, мне нужно выписывать командировочные листы? Как можно свободному человеку, переехав, оказаться с таким ярлыком?" — удивилась Максакова в эфире передачи.
При этом она заявила, что приехала в Россию только ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве, а "гласным и шумным" сделала визит потому, что опасается за свою безопасность.
Артистка также добавила, что ее ребенок и дом – на Украине, но ради примирения с матерью (Людмилой Максаковой) Мария собирается рассказать "всю правду" в книге, сигнальный экземпляр которой передала Борису Корчевникову.
Также Мария Максакова выразила сожаление, что ее мать "присоединилась к хору людоедов", и назвала происходившее по отношению к ней "травлей".
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ШоубизЗнаменитостизвездыМария МаксаковаБорис КорчевниковРоссия-1 (телеканал)
 
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