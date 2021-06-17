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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210617/granitsa-1737446638.html
В МИД оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
В МИД оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
За последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:45
2021-06-17T17:45
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
мария захарова
одкб
владимир путин
азербайджан
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы уже это отмечали, произошедшие инциденты на армяно-азербайджанской границе связаны с отсутствием ее международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон. Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. И с Баку, и с Ереваном налажена тесная координация по линии министерств иностранных дел, министерств обороны, пограничных служб. За последние недели удалось в целом снизить напряженность", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, соответствующие консультации по урегулированию пограничного спора будут продолжены."В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией", - сказала Захарова, добавив, что Россия подтверждает готовность оказать данному процессу самое активное содействие.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210612/obmen-1736807024.html
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россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, мария захарова, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
В МИД оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
17:45 17.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В МИД заявили, что напряженность на границе Армении и Азербайджана удалось снизить

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже это отмечали, произошедшие инциденты на армяно-азербайджанской границе связаны с отсутствием ее международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон. Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. И с Баку, и с Ереваном налажена тесная координация по линии министерств иностранных дел, министерств обороны, пограничных служб. За последние недели удалось в целом снизить напряженность", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, соответствующие консультации по урегулированию пограничного спора будут продолжены.
"В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией", - сказала Захарова, добавив, что Россия подтверждает готовность оказать данному процессу самое активное содействие.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
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В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииМария ЗахароваОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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