https://ria.ru/20210616/zaschita-1737163347.html

Ученые обнаружили неожиданный способ защиты от COVID-19

Ученые обнаружили неожиданный способ защиты от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Ученые обнаружили неожиданный способ защиты от COVID-19

Группа исследователей из Йельского университета установила, что простуда может защитить человека от COVID-19, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T06:57

2021-06-16T06:57

2021-06-16T08:42

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группа исследователей из Йельского университета установила, что простуда может защитить человека от COVID-19, сообщает издание Daily Mail.По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Исследователи ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.Сокращение инкубационного периодаИнкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Соответствующее заявление, как сообщает RT, сделал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.При этом Проценко воздержался от прогнозов связан ли взрывной рост заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.Как победить коронавирусОкончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", — отметили в ведомстве.При этом крайне важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше, добавили в Роспотребнадзоре.Советы МясниковаВрач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, объяснил, как защитить здоровье в третью волную коронавируса. Соответствующие советы он дал в своем Telegram-канале.В первую очередь медик призвал вакцинироваться любым доступным препаратом, подчеркнув, что возраст и хронические заболевания говорят в пользу необходимости прививки.Врач также посоветовал применять капли в нос "Интерферон гамма", заявив, что этот препарат демонстрирует хорошие результаты в профилактике коронавируса.Кроме того, по словам Мясникова, не следует забывать о стандартных профилактических мерах: соблюдении социальной дистанции и ограничении пребывания в закрытых помещениях с большим скоплением людей.ВакцинацияВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210612/proverka-1736769481.html

https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736910432.html

https://ria.ru/20210614/vaktsinatsiya-1736903475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире