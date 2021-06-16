https://ria.ru/20210616/vybory-1737250116.html
В КПРФ прокомментировали слова Жириновского о выборах 1996 года
В КПРФ прокомментировали слова Жириновского о выборах 1996 года - РИА Новости, 16.06.2021
В КПРФ прокомментировали слова Жириновского о выборах 1996 года
Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов считает результаты президентских выборов 1996 года, по которым официальную победу одержал Борис Ельцин,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:08
2021-06-16T16:08
2021-06-16T16:08
кпрф
борис ельцин
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов считает результаты президентских выборов 1996 года, по которым официальную победу одержал Борис Ельцин, сфальсифицированными, но отмечает, что в то же время очевидной победы не было ни у Ельцина, ни у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и сдержанная позиция коммунистов тогда "спасла страну от гражданской войны".Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью сетевому изданию Газета.Ru заявил о том, что лидер КПРФ в действительности выиграл второй тур президентских выборов 1996 года, а объявление победителем Ельцина стало, по утверждению Жириновского, результатом подтасовок. Лидер ЛДПР также сообщил, что на следующий день после второго тура он подошел к Зюганову и поздравил его "с огромным успехом", и при этом лидер коммунистов "согласен был" со своей победой. Однако потом, утверждает Жириновский, он узнал, что Зюганов сам первым уже "позвонил Ельцину и поздравил его с победой на выборах"."Господин Жириновский эту тему "прокачивает" уже где-то с 2000 года, поэтому тут ничего нового нет", - сказал Обухов РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать выступление Жириновского.По словам представителя КПРФ, тогда страна раскололась пополам."Установить достоверно эти результаты (выборов) сегодня не может никто", - сказал Обухов.Член президиума ЦК партии напомнил, что тогда КПРФ пыталась отстоять истину в судах, в том числе по Татарстану. Собеседник агентства также обратил внимание на данные исследователя электоральной статистики Сергея Шпилькина, который, по его словам, показал, что "да, выборы были сфальсифицированы, но какое-то минимальное преимущество было у Ельцина".По мнению Обухова, важным обстоятельством, свидетельствующим о дальновидности коммунистов, стало то, что в 1998 году Ельцин все равно был вынужден их пригласить в правительство. "Вот это ключевой итог всей этой кампании: 1998 год, коалиционное правительство Примакова–Маслюкова. Страна была спасена", - считает собеседник агентства.По мнению Обухова, то, что тогда КПРФ не пошла на крайние меры, спасло страну "от гражданской войны".Отвечая на вопрос о том, действительно ли Зюганов готов был возглавить страну в случае победы на выборах 1996 года, собеседник агентства призвал не верить разным домыслам на этот счет, "что, вот, он там боялся". "Конечно, был готов", - сказал Обухов.При этом на уточняющий вопрос о том, полагают ли коммунисты, что допущенные нарушения действительно отняли у них победу на выборах, как заявил Жириновский, член президиума ЦК КПРФ ответил, что "это были тотальные фальсификации", однако "если говорить про реальные результаты, то было "фифти-фифти".
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кпрф, борис ельцин, владимир жириновский, политика
В КПРФ прокомментировали слова Жириновского о выборах 1996 года
В КПРФ заявили, что считают выборы сфальсифицированными, но без явной победы Зюганова
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости.
Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов
считает результаты президентских выборов 1996 года, по которым официальную победу одержал Борис Ельцин
, сфальсифицированными, но отмечает, что в то же время очевидной победы не было ни у Ельцина, ни у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и сдержанная позиция коммунистов тогда "спасла страну от гражданской войны".
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский
в интервью сетевому изданию Газета.Ru заявил о том, что лидер КПРФ в действительности выиграл второй тур президентских выборов 1996 года, а объявление победителем Ельцина стало, по утверждению Жириновского, результатом подтасовок. Лидер ЛДПР также сообщил, что на следующий день после второго тура он подошел к Зюганову и поздравил его "с огромным успехом", и при этом лидер коммунистов "согласен был" со своей победой. Однако потом, утверждает Жириновский, он узнал, что Зюганов сам первым уже "позвонил Ельцину и поздравил его с победой на выборах".
"Господин Жириновский эту тему "прокачивает" уже где-то с 2000 года, поэтому тут ничего нового нет", - сказал Обухов РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать выступление Жириновского.
По словам представителя КПРФ
, тогда страна раскололась пополам.
"Установить достоверно эти результаты (выборов) сегодня не может никто", - сказал Обухов.
Член президиума ЦК партии напомнил, что тогда КПРФ пыталась отстоять истину в судах, в том числе по Татарстану. Собеседник агентства также обратил внимание на данные исследователя электоральной статистики Сергея Шпилькина, который, по его словам, показал, что "да, выборы были сфальсифицированы, но какое-то минимальное преимущество было у Ельцина".
По мнению Обухова, важным обстоятельством, свидетельствующим о дальновидности коммунистов, стало то, что в 1998 году Ельцин все равно был вынужден их пригласить в правительство. "Вот это ключевой итог всей этой кампании: 1998 год, коалиционное правительство Примакова–Маслюкова. Страна была спасена", - считает собеседник агентства.
По мнению Обухова, то, что тогда КПРФ не пошла на крайние меры, спасло страну "от гражданской войны".
Отвечая на вопрос о том, действительно ли Зюганов готов был возглавить страну в случае победы на выборах 1996 года, собеседник агентства призвал не верить разным домыслам на этот счет, "что, вот, он там боялся". "Конечно, был готов", - сказал Обухов.
При этом на уточняющий вопрос о том, полагают ли коммунисты, что допущенные нарушения действительно отняли у них победу на выборах, как заявил Жириновский, член президиума ЦК КПРФ ответил, что "это были тотальные фальсификации", однако "если говорить про реальные результаты, то было "фифти-фифти".