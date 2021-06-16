https://ria.ru/20210616/trassa-1737184962.html

"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум

"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум - РИА Новости, 16.06.2021

"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум

"Автодор" уточнит стоимость строительства трассы М-12 Москва-Казань на фоне удорожания металлоконструкций и битума, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:00

2021-06-16T11:00

2021-06-16T11:36

автодор

вячеслав петушенко

москва

казань

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149579/90/1495799013_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_baccbf7b2e4b2496264daf2660a63556.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Автодор" уточнит стоимость строительства трассы М-12 Москва-Казань на фоне удорожания металлоконструкций и битума, сообщил в интервью РИА Новости глава госокомпании Вячеслав Петушенко."Сейчас все активно обсуждают резкое повышение стоимости металла. У нас достаточно большое количество металла – под три больших моста. И в целом большое количество искусственных сооружений, где используется, в том числе, та же арматура. Извините меня, барьерное ограждение – там 300 тысяч тонн, они серьезно повлияют на экономику этого объекта. Битум по сравнению с четвертым кварталом почти в два раза уже поднялся. И, естественно, в этом году в первом полугодии достаточно активно цены растут, поэтому экспертизу пройдем – уточним все цены", - сказал он.Петушенко также добавил, что стоимость проекта изначально оценивалась в ценах 2017 года.Контракты на строительство всех этапов трассы М-12 уже заключены. Общая стоимость проекта составила 623 миллиарда рублей, из которых 150 миллиардов – средства ФНБ, уточнил он.Длина новой автотрассы Москва-Казань - более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.Читайте полный текст интервью Вячеслава Петушенко >>

https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автодор, вячеслав петушенко, москва, казань, экономика