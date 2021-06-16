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"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум
"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум - РИА Новости, 16.06.2021
"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум
"Автодор" уточнит стоимость строительства трассы М-12 Москва-Казань на фоне удорожания металлоконструкций и битума, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:00
2021-06-16T11:36
автодор
вячеслав петушенко
москва
казань
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Автодор" уточнит стоимость строительства трассы М-12 Москва-Казань на фоне удорожания металлоконструкций и битума, сообщил в интервью РИА Новости глава госокомпании Вячеслав Петушенко."Сейчас все активно обсуждают резкое повышение стоимости металла. У нас достаточно большое количество металла – под три больших моста. И в целом большое количество искусственных сооружений, где используется, в том числе, та же арматура. Извините меня, барьерное ограждение – там 300 тысяч тонн, они серьезно повлияют на экономику этого объекта. Битум по сравнению с четвертым кварталом почти в два раза уже поднялся. И, естественно, в этом году в первом полугодии достаточно активно цены растут, поэтому экспертизу пройдем – уточним все цены", - сказал он.Петушенко также добавил, что стоимость проекта изначально оценивалась в ценах 2017 года.Контракты на строительство всех этапов трассы М-12 уже заключены. Общая стоимость проекта составила 623 миллиарда рублей, из которых 150 миллиардов – средства ФНБ, уточнил он.Длина новой автотрассы Москва-Казань - более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.Читайте полный текст интервью Вячеслава Петушенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html
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автодор, вячеслав петушенко, москва, казань, экономика
"Автодор" уточнит стоимость трассы М-12 из-за роста цен на металл и битум
11:00 16.06.2021 (обновлено: 11:36 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДорожные работы в Москве. Архивное фото
Дорожные работы в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

"Автодор" уточнит стоимость трассы Москва — Казань из-за удорожания металлоконструкций и битума

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Автодор" уточнит стоимость строительства трассы М-12 Москва-Казань на фоне удорожания металлоконструкций и битума, сообщил в интервью РИА Новости глава госокомпании Вячеслав Петушенко.
"Сейчас все активно обсуждают резкое повышение стоимости металла. У нас достаточно большое количество металла – под три больших моста. И в целом большое количество искусственных сооружений, где используется, в том числе, та же арматура. Извините меня, барьерное ограждение – там 300 тысяч тонн, они серьезно повлияют на экономику этого объекта. Битум по сравнению с четвертым кварталом почти в два раза уже поднялся. И, естественно, в этом году в первом полугодии достаточно активно цены растут, поэтому экспертизу пройдем – уточним все цены", - сказал он.
Петушенко также добавил, что стоимость проекта изначально оценивалась в ценах 2017 года.
Контракты на строительство всех этапов трассы М-12 уже заключены. Общая стоимость проекта составила 623 миллиарда рублей, из которых 150 миллиардов – средства ФНБ, уточнил он.
Длина новой автотрассы Москва-Казань - более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.
Читайте полный текст интервью Вячеслава Петушенко >>
Председатель правления государственной компании Российские автомобильные дороги (Росавтодор) Вячеслав Петушенко у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 17:54Петербургский международный экономический форум
Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"
 
АвтодорВячеслав ПетушенкоМоскваКазаньЭкономика
 
 
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