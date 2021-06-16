https://ria.ru/20210616/petushenko-1737117968.html

Вячеслав Петушенко: новые магистрали сделают Черное море на 2 часа ближе

Вячеслав Петушенко: новые магистрали сделают Черное море на 2 часа ближе - РИА Новости, 16.06.2021

Вячеслав Петушенко: новые магистрали сделают Черное море на 2 часа ближе

Благодаря дорогам города становятся ближе, расстояния короче, а внутренний туризм доступнее, уверен глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:00

2021-06-16T11:00

2021-06-16T11:32

россия

автодор

вячеслав петушенко

дон

марат хуснуллин

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

суздаль

экономика

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Благодаря дорогам города становятся ближе, расстояния короче, а внутренний туризм доступнее, уверен глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко. В интервью РИА Новости он рассказал, что предпринимают дорожные строители, чтобы летом россияне не стояли в многокилометровых пробках на пути к морю, появятся ли заправки на ЦКАД, а также поделился планами по продолжению трассы Москва-Казань-Екатеринбург, проекту большого “Золотого кольца”, и объяснил, почему важно строить магистрали между крупными городами в обход столицы. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Президент поручил ускорить строительство трассы М-12 на Екатеринбург. Изначально планировалось открыть движение в 2030 году, новый срок – 2024 год. Сколько средств необходимо на проект?– Вся трасса от Казани до Екатеринбурга – это чуть больше 800 км, из них 288 км – новое строительство, будущий платный участок от Дюртюлей до Ачита, который пройдет по территории Башкортостана, Пермского края и Екатеринбурга. Мы уже сейчас понимаем, сколько заложить в финансовую модель привлечения средств ФНБ. Это примерно 130 миллиардов рублей. В целом стоимость платного участка трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем порядка 260 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий, и каждую копеечку нужно считать. Самое главное – мы привлекаем средства ФНБ на возвратной основе, поэтому мы там обязательно всё посчитаем.– Деньги ФНБ даются под процент. Не приведет ли это к удорожанию проектов?– Условия привлечения средств ФНБ мы сейчас прорабатываем, но на стоимости проекта это не отразится, так как все расходы, включая проценты, мы планируем покрывать за счет доходов от сбора платы.– Предполагалось, что после открытия трассы Москва-Казань рабочие перейдут на новый участок до Екатеринбурга. Сейчас же планы поменялись, строительство будет вестись одновременно. Не ожидаете ли дефицита рабочей силы?– Ожидаем. Мы с ним столкнулись ещё в прошлом году, когда началась пандемия. Появились трудности с рабочими из стран бывшего Советского Союза – из Белоруссии особенно, Украина в свое время "отвалилась", Средняя Азия – и мы почувствовали дефицит рабочей силы. Сейчас мы понимаем, что такая же проблема будет и на новой трассе, потому что основные крупные игроки на рынке транспортного строительства сегодня задействованы до Казани. Тем более у наших коллег из Росавтодора тоже достаточно большая работа, требующая ресурсов. Поэтому, конечно, ожидаем и предлагаем идти несколькими путями. Во-первых, кооперироваться с нашими коллегами и упрощать процедуры привлечения трудовых ресурсов. А второе – применять высокопроизводительные технологии и технику, которые позволят исключить малоэффективный труд на стройке.– Если говорить про трассу М-12 Москва-Казань. Она полностью законтрактована, общая стоимость всех этапов, получается, 530 миллиардов, верно?– Все контракты заключены. Последний – выход из Москвы – законтрактовали два месяца назад из-за отсутствия денег на нулевой этап трассы. Остальные участки были законтрактованы в прошлом году. Получается, 810 километров – это 623 миллиарда рублей, из которых 150 миллиардов – средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики работают.– Если наращивать темпы строительства и сдавать М-12 в конце 2023 года, как поручил президент, не подорожает ли проект?– Мы же тогда на основе экономического обоснования и в ценах 2017 года все делали. Сейчас проектно-сметная документация разработана, начинает заходить в экспертизу. Экспертиза оценит все сегодняшние технические и стоимостные решения, и тогда уже будет четкая цифра. Сейчас все активно обсуждают резкое повышение стоимости металла. У нас достаточно большое количество металла – под три больших моста. И в целом большое количество искусственных сооружений, где используется в том числе та же арматура. Извините меня, барьерное ограждение – там 300 тысяч тонн, они серьезно повлияют на экономику этого объекта. Битум по сравнению с четвертым кварталом почти в два раза уже поднялся. И, естественно, в этом году в первом полугодии достаточно активно цены растут, поэтому экспертизу пройдем – уточним все цены.– Когда окупится трасса Москва-Казань-Екатеринбург?– Мы планируем начать возврат средств ФНБ за счет доходов от сбора платы на девятый-десятый год проекта (на пятый-шестой год платной эксплуатации). Содержать дороги и систему безбарьерной оплаты проезда Free-flow, осуществлять ремонт и капитальные ремонт мы будем также за счёт доходов от сбора платы.– После того, как продолжение М-12 до Екатеринбурга будет построено, куда намерены вести трассу дальше?– У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем. Первый – идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй – развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь из Урала на юг – это перепробеги в 400 километров. Наши расчеты предполагают, что новая трасса заиграет. Ключевая задача, по большому счету, в 2023 году начать новый проект. Для этого нам в этом году нужно определиться, куда мы пойдем. То ли это будет Екатеринбург–Омск–Новосибирск, то ли это будет Екатеринбург–Краснодар.– А если заглянуть совсем на дальнесрочную перспективу, какие проекты вам интересны?– Во что мы верим и прорабатываем – это так называемое большое "Золотое кольцо". Мы совершенно четко видим необходимость строительства северного обхода Владимира, это выход на Суздаль, а там Иваново, Кострома, Ярославль, Тверь, Можайск, Рязань и вот такое большое кольцо. Честно говоря, Москву и Подмосковье нужно разгружать от транзитного транспорта. У нас система так построена, что все трассы приходят в Москву и потом разбегаются. Нам нужно напрямую развивать дороги между крупными городами, столицами субъектов. И самое главное – важна не скорость, а время.– Это будет ремонт существующих дорог или строительство с нуля?– Разное. Сейчас в проработке есть дорога до Суздаля – это новое строительство. Существующие трассы, как правило, уже десятилетиями, столетиями используются, и слева-справа – населенные пункты. Как въезжаешь – ограничение скорости, светофоры, пешеходные переходы, пересечения в одном уровне. Для того, чтобы реконструировать, надо увеличивать полосу отвода, а это выкуп и экологические мероприятия. Получается очень дорого. Вообще уже все специалисты понимают, что новое строительство – гораздо дешевле и эффективнее, чем реконструкция. В реконструкции есть еще один серьезный недостаток, связанный с тем, что ты одновременно строишь и едешь по этой дороге. Помните, были дебаты по поводу трассы Москва–Казань? Кто-то предлагал использовать существующую, это тоже решение. Только мы тогда должны всем автомобилистам сказать: "Коллеги, пять лет вы будете стоять в пробке длиной 800 километров". Строители выйдут, они сужают проезжую часть, перекладывают сети, строят искусственные сооружения. Поэтому то, что нам удалось доказать обоснованность именно нового строительства, считаю, экономически и социально – абсолютно правильное решение.– Начался сезон отпусков, многие едут к Черному морю, а это дополнительная нагрузка на вашу самую популярную трассу М-4 “Дон”. Что предпринимаете, чтобы автомобилисты не встали в многокилометровые пробки?– В первую очередь это реконструкция и строительство обходов. В прошлом году мы сделали обход Лосево-Павловска, но не в обходе дело, а в том, что Черное море стало на два часа ближе. До этого в шесть рядов там ехали по газонам, пыль столбом стояла, машины грелись, дети плакали. Сейчас в активной фазе Дальний западный обход Краснодара и обход Ростова, проект так называемого обхода Аксая, где мы скоро с опережением сдадим целый участок. Реализуя эти проекты, мы еще на два часа становимся ближе к Черному морю и Крыму. Во-вторых, на М-4 мы планируем перейти на систему безбарьерной оплаты Free-flow после её отработки на ЦКАДе. Наконец, мы реализуем мероприятия по безопасности дорожного движения и доведения всей трассы до четырех полос. То есть задача у нас такая: с разрешенной скоростью 130 километров в час проехать от Москвы до Черного Моря, а там уже в Сочи или в Крым.– То есть уже можно сказать, что в этом году пробок на трассе будет меньше, чем в прошлом?– Конечно, безусловно. Вот до Ростова мы совершенно четко проезжаем без пробок. Ростов – да. Аксай – там, конечно, сложно. Между Ростовом и Краснодаром тоже нет никаких проблем, потому что были построены развязки, дорогу расширили до 4-6 полос. Когда два этих узла развяжем, будет очень комфортно ездить.– Вы уже упомянули, что Free-flow поможет уменьшить количество пробок. Пока эта система безбарьерной оплаты внедрена только на ЦКАДе. В каком году планируете оснастить ей другие трассы?– Когда мы добьемся собираемости 90%, тогда уже об этом можно говорить.– По вашей оценке, когда достигните этой цифры?– Я думаю, что к концу следующего года, в этом ключевая задача – выйти за 80%. Начинали мы с 51%, сейчас около 70% автомобилистов оплачивают проезд. Гражданин, заезжая на платную трассу, должен платить. Понимаете, ЦКАД – это же 150 миллиардов рублей Фонда национального благосостояния. Мы их должны вернуть. Концессионные соглашения тоже были с привлечением кредитных ресурсов, их тоже нужно возвращать. Единственным источником по возврату этих средств является сбор платы. Поэтому если кто-то думает, что мы там наживаемся на этом, то глубоко ошибается.– Какая трасса будет следующей оснащена Free-flow? М-11 “Нева” или М-4 “Дон”?– Я думаю, что в первую очередь мы пойдем на М-4. Эта трасса была построена давно, там некоторые решения уже устарели, приходится модернизировать. У нас на М-11 пунктов взимания платы мало, а вот на М-4 они часто стоят. Поэтому если у тебя нет транспондера, ты можешь потерять время. Особенно, если поедешь в пятницу вечером. Все же думают, я на часок раньше уйду, я же хитрее всех, и проскачу. Так думают 90%, и все попадают в одну и ту же историю.– Осталось построить последние 26 километров и ЦКАД “закольцуется”. Вице-премьер Марат Хуснуллин ставил срок 1 июля, успеваете?– Ничего сегодня не мешает нам все эти работы завершить. Мы к этой дате стремимся и работаем.– Пока на ЦКАДе нет заправок, когда они появятся? – К открытию мы поставим порядка шести заправок. У нас на ЦКАДе запланировано 16 заправок: семь парных и две разнесенные. Сложность заключается в том, что мы меняли документацию планировки территории, занимались подготовкой площадок для их строительства. Сейчас мы эту работу завершаем и в ближайшее время проведем процедуры по выбору операторов на конкурсной основе.– Продолжается обсуждение первой в России частной трассы “Меридиан”. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что рассматривается возможная доля госучастия в проекте. Приступите к нему, если государство зайдет в проект?– Партия скажет "надо", мы скажем "есть".– То есть, вы готовы?– На самом деле сегодня по экономическим моделям она... Мы видим там большие риски по трафику.– В прошлом году анонсировался выпуск инфраструктурных облигаций "Автодора", эти планы все еще в силе?– Да, конечно.– Когда запланировано первое размещение?– Мы пока отрабатываем этот вопрос вместе с Минфином.– А заявленная сумма в 500 миллиардов, она не изменилась?– Нет, изменилась. Мы рассматриваем из правительства посыл по триллиону.– На какой это период?– Сейчас подбирается пакет проектов для того, чтобы выйти на экономическую эффективность. У нас проекты под эти средства есть. В остальном вопрос не ко мне, это совместная задача министерства экономического развития, Минфина, и самое главное, правительства.

https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/1596086343.html

https://ria.ru/20210521/stoimost-1733312856.html

https://ria.ru/20210330/adygeya-1603538776.html

https://realty.ria.ru/20210427/tskad-1730127023.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/trassa-1729364278.html

https://ria.ru/20210615/puteshestvie-1737015304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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