https://ria.ru/20210616/sammit-1737255088.html

В переговорах Путина и Байдена в Женеве объявили перерыв

В переговорах Путина и Байдена в Женеве объявили перерыв - РИА Новости, 16.06.2021

В переговорах Путина и Байдена в Женеве объявили перерыв

В переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, проходящих на вилле в Женеве, объявлен перерыв перед встречей в расширенном составе, сообщил... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:28

2021-06-16T16:28

2021-06-16T17:19

саммит путина и байдена

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. В переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, проходящих на вилле в Женеве, объявлен перерыв перед встречей в расширенном составе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры в узком составе продолжались почти два часа."Пока не начались в расширенном формате. Пауза", — сказал Песков.Встреча в узком формате началась около 14:30 по московскому времени. По плану переговоры в узком составе должны были завершится в 15:30, и стороны должны были перейти к обсуждению вопросов в расширенном формате.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Сами переговоры рассчитаны почти на пять часов.В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737217687.html

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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире