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В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе - РИА Новости, 16.06.2021

В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

Первая часть переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате началась на женевской вилле Ла Гранж, передает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:03

2021-06-16T17:03

2021-06-16T17:29

россия

энтони блинкен

вооруженные силы рф

анатолий антонов

дмитрий козак

сша

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Первая часть переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате началась на женевской вилле Ла Гранж, передает корреспондент РИА Новости.Саммит состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.Встреча лидеров двух стран в узком составе продлилась почти два часа. На ней, кроме глав двух стран, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.В целом мероприятие рассчитано на пять часов. Совместной пресс-конференции не ожидается, главы государств выступят перед журналистами отдельно.Это первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента Соединенных Штатов в начале этого года.

россия

сша

женева (город)

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"Хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встрече" – Путин Байдену Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж. 2021-06-16T17:03 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, вооруженные силы рф, анатолий антонов, дмитрий козак, сша, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире