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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/peregovory-1737170247.html
Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена
Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена
Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в рамках встречи в Женеве, вероятно, проведут "жесткие" переговоры по украинской тематике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:13
2021-06-16T09:19
саммит путина и байдена
россия
юрий ушаков
владимир зеленский
джо байден
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в рамках встречи в Женеве, вероятно, проведут "жесткие" переговоры по украинской тематике, заявил РИА Новости кандидат в сенат США от Партии зеленых Ибра Тахер.Саммит РФ и США пройдет в Женеве 16 июня."Важно помнить, что Байден и демократы – это те, что спровоцировал события 2014 года на Украине и помог ряду экстремистов сменить режим, который они (США) продолжают финансировать и по сей день", - сказал Тахер, комментируя предстоящую встречу двух лидеров.По его словам, "невозможно догадаться, какие последствия будет иметь эта встреча, но администрация Байдена не проявила никакого стремления к деэскалации и продолжала поставлять оружие украинской власти". "Я считаю, что Путин попытается жестко обсудить эту тему", - прогнозировал политик.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но Байден ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html
https://ria.ru/20210615/bayden-1737138792.html
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россия, юрий ушаков, владимир зеленский, джо байден, москва, сша, в мире
Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена
09:13 16.06.2021 (обновлено: 09:19 16.06.2021)
 
© REUTERS / Denis BalibouseПриготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина
Приготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse

Американский политик Ибра Тахер предсказал "жесткие" переговоры Путина и Байдена по Украине

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в рамках встречи в Женеве, вероятно, проведут "жесткие" переговоры по украинской тематике, заявил РИА Новости кандидат в сенат США от Партии зеленых Ибра Тахер.
Саммит РФ и США пройдет в Женеве 16 июня.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 08:00Саммит Путина и Байдена
Соперник — жесткий и умный. Раскрыты детали встречи Путина и Байдена
"Важно помнить, что Байден и демократы – это те, что спровоцировал события 2014 года на Украине и помог ряду экстремистов сменить режим, который они (США) продолжают финансировать и по сей день", - сказал Тахер, комментируя предстоящую встречу двух лидеров.
По его словам, "невозможно догадаться, какие последствия будет иметь эта встреча, но администрация Байдена не проявила никакого стремления к деэскалации и продолжала поставлять оружие украинской власти". "Я считаю, что Путин попытается жестко обсудить эту тему", - прогнозировал политик.
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС-США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:42Саммит Путина и Байдена
В Белом доме рассказали, как Байден готовился к встрече с Путиным
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но Байден ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияЮрий УшаковВладимир ЗеленскийДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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