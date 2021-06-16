Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена
09:13 16.06.2021 (обновлено: 09:19 16.06.2021)
© REUTERS / Denis BalibouseПриготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина
Американский политик Ибра Тахер предсказал "жесткие" переговоры Путина и Байдена по Украине
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в рамках встречи в Женеве, вероятно, проведут "жесткие" переговоры по украинской тематике, заявил РИА Новости кандидат в сенат США от Партии зеленых Ибра Тахер.
Саммит РФ и США пройдет в Женеве 16 июня.
"Важно помнить, что Байден и демократы – это те, что спровоцировал события 2014 года на Украине и помог ряду экстремистов сменить режим, который они (США) продолжают финансировать и по сей день", - сказал Тахер, комментируя предстоящую встречу двух лидеров.
По его словам, "невозможно догадаться, какие последствия будет иметь эта встреча, но администрация Байдена не проявила никакого стремления к деэскалации и продолжала поставлять оружие украинской власти". "Я считаю, что Путин попытается жестко обсудить эту тему", - прогнозировал политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но Байден ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.