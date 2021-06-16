https://ria.ru/20210616/peregovory-1737170247.html

Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена

Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Американский политик предрек "жесткие" переговоры Путина и Байдена

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в рамках встречи в Женеве, вероятно, проведут "жесткие" переговоры по украинской тематике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:13

2021-06-16T09:13

2021-06-16T09:19

саммит путина и байдена

россия

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в рамках встречи в Женеве, вероятно, проведут "жесткие" переговоры по украинской тематике, заявил РИА Новости кандидат в сенат США от Партии зеленых Ибра Тахер.Саммит РФ и США пройдет в Женеве 16 июня."Важно помнить, что Байден и демократы – это те, что спровоцировал события 2014 года на Украине и помог ряду экстремистов сменить режим, который они (США) продолжают финансировать и по сей день", - сказал Тахер, комментируя предстоящую встречу двух лидеров.По его словам, "невозможно догадаться, какие последствия будет иметь эта встреча, но администрация Байдена не проявила никакого стремления к деэскалации и продолжала поставлять оружие украинской власти". "Я считаю, что Путин попытается жестко обсудить эту тему", - прогнозировал политик.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал желание встретиться с Байденом до того, как тот встретится с Путиным, но Байден ограничился телефонным звонком на прошлой неделе. При этом США заявили, что продолжают поддерживать Украину против "российской агрессии", обвинения в которой Москва отрицает.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

https://ria.ru/20210615/bayden-1737138792.html

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россия, юрий ушаков, владимир зеленский, джо байден, москва, сша, в мире