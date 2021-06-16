https://ria.ru/20210616/nato-1737164296.html

Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО

Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО - РИА Новости, 16.06.2021

Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО

Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T07:32

2021-06-16T07:32

2021-06-16T07:47

ситуация на украине

дмитрий кулеба

мид украины

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

йенс столтенберг

грузия

украина

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей генсек альянса Йенс Столтенберг.Он напомнил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе. "У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил он.При этом генсек НАТО отметил, что для предоставления плана действий по членству в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации. "Это (предоставление Украине ПДЧ – ред.) не было основной темой саммита (НАТО)", - заключил Столтенберг.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737080199.html

грузия

украина

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