Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:32 16.06.2021 (обновлено: 07:47 16.06.2021)
© REUTERS / POOLГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе. "У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил он.
При этом генсек НАТО отметил, что для предоставления плана действий по членству в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации. "Это (предоставление Украине ПДЧ – ред.) не было основной темой саммита (НАТО)", - заключил Столтенберг.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.