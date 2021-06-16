Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/nato-1737164296.html
Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО - РИА Новости, 16.06.2021
Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:32
2021-06-16T07:47
ситуация на украине
дмитрий кулеба
мид украины
верховная рада украины
нато
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
грузия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737004854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e26e1f3462f13221d6122e1094df124.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей генсек альянса Йенс Столтенберг.Он напомнил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе. "У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, &lt;...&gt; которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил он.При этом генсек НАТО отметил, что для предоставления плана действий по членству в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации. "Это (предоставление Украине ПДЧ – ред.) не было основной темой саммита (НАТО)", - заключил Столтенберг.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737080199.html
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737004854_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_492c89369e538cd2fd6f211256cacc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире
Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:32 16.06.2021 (обновлено: 07:47 16.06.2021)
 
© REUTERS / POOLГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / POOL

Генсек НАТО Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе. "У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил он.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 16:36
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
При этом генсек НАТО отметил, что для предоставления плана действий по членству в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации. "Это (предоставление Украине ПДЧ – ред.) не было основной темой саммита (НАТО)", - заключил Столтенберг.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 14:33
Захарова прокомментировала слова Зеленского об Украине и НАТО
 
Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОАндерс Фог РасмуссенЙенс СтолтенбергГрузияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Цена дизельного топлива побила исторический рекорд
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
Лента новостейМолния