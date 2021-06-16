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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/gorbachev-1737304234.html
Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена
Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена
Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно воспринял совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые подтвердили их с... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:04
2021-06-16T20:56
россия
сергей лавров
джо байден
москва
сша
саммит путина и байдена
михаил горбачев
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно воспринял совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые подтвердили их с Рональдом Рейганом формулу о недопустимости ядерной войны, и пожелал успеха будущим консультациям по стратегической стабильности.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Также в заявлении говорится, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным"."Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха", - сказал Горбачев РИА Новости, комментируя совместное заявление лидеров двух стран."Прежде всего, я удовлетворен, что встреча состоялась и, более того - судя по первым сообщениям - имела конструктивный характер. Это ответ тем, кто утверждал, что ни о чем договориться не удастся. Вновь мы убеждаемся, что даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Лидеры, президенты показали пример. Я это высоко оцениваю", - сказал Горбачев, комментируя заявление лидеров двух стран.Первая встреча Рейгана и Горбачева состоялась в 1985 году в Женеве. Итоги были зафиксированы в совместном заявлении, в котором говорилось о том, что "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству".Ранее Москва предлагала Вашингтону переподтвердить этот тезис, однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа на протяжении более чем двух лет отказывалась это сделать. Как говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, "лежит на подтверждении у американской стороны".
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россия, сергей лавров, джо байден, москва, сша, михаил горбачев, в мире
Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена
20:04 16.06.2021 (обновлено: 20:56 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Горбачев заявил, что приветствует совместное заявление Путина и Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно воспринял совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые подтвердили их с Рональдом Рейганом формулу о недопустимости ядерной войны, и пожелал успеха будущим консультациям по стратегической стабильности.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Также в заявлении говорится, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным".
Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 15:50
Советский дипломат рассказал, как проходила встреча Горбачева и Рейгана
"Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха", - сказал Горбачев РИА Новости, комментируя совместное заявление лидеров двух стран.
"Прежде всего, я удовлетворен, что встреча состоялась и, более того - судя по первым сообщениям - имела конструктивный характер. Это ответ тем, кто утверждал, что ни о чем договориться не удастся. Вновь мы убеждаемся, что даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Лидеры, президенты показали пример. Я это высоко оцениваю", - сказал Горбачев, комментируя заявление лидеров двух стран.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
Первая встреча Рейгана и Горбачева состоялась в 1985 году в Женеве. Итоги были зафиксированы в совместном заявлении, в котором говорилось о том, что "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству".
Ранее Москва предлагала Вашингтону переподтвердить этот тезис, однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа на протяжении более чем двух лет отказывалась это сделать. Как говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, "лежит на подтверждении у американской стороны".
 
Саммит Путина и БайденаРоссияСергей ЛавровДжо БайденМоскваСШАМихаил ГорбачевВ мире
 
 
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