https://ria.ru/20210616/gorbachev-1737304234.html

Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена

Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Горбачев оценил совместное заявление Путина и Байдена

Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно воспринял совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые подтвердили их с... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:04

2021-06-16T20:04

2021-06-16T20:56

россия

сергей лавров

джо байден

москва

сша

саммит путина и байдена

михаил горбачев

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно воспринял совместное заявление лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые подтвердили их с Рональдом Рейганом формулу о недопустимости ядерной войны, и пожелал успеха будущим консультациям по стратегической стабильности.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Также в заявлении говорится, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным"."Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха", - сказал Горбачев РИА Новости, комментируя совместное заявление лидеров двух стран."Прежде всего, я удовлетворен, что встреча состоялась и, более того - судя по первым сообщениям - имела конструктивный характер. Это ответ тем, кто утверждал, что ни о чем договориться не удастся. Вновь мы убеждаемся, что даже в самой трудной ситуации можно и нужно вести диалог. Лидеры, президенты показали пример. Я это высоко оцениваю", - сказал Горбачев, комментируя заявление лидеров двух стран.Первая встреча Рейгана и Горбачева состоялась в 1985 году в Женеве. Итоги были зафиксированы в совместном заявлении, в котором говорилось о том, что "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не будут стремиться к военному превосходству".Ранее Москва предлагала Вашингтону переподтвердить этот тезис, однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа на протяжении более чем двух лет отказывалась это сделать. Как говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, "лежит на подтверждении у американской стороны".

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737246456.html

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россия, сергей лавров, джо байден, москва, сша, михаил горбачев, в мире