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Эрдоган назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении
Эрдоган назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении - РИА Новости, 16.06.2021
Эрдоган назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана создаст основу и для нормализации отношений Турции с Арменией. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:51
2021-06-16T15:51
нагорно-карабахская республика
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана создаст основу и для нормализации отношений Турции с Арменией."По ходу решения проблем Азербайджана и Армении, мы тоже будем делать соответствующие шаги. Не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".Армянская сторона обвиняла Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html
https://ria.ru/20210615/erdogan-1737104630.html
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире
Эрдоган назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении
15:51 16.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Эрдоган: урегулирование между Баку и Ереваном послужит нормализации отношений Турции и Армении

Читать ria.ru в
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений Баку и Еревана создаст основу и для нормализации отношений Турции с Арменией.
"По ходу решения проблем Азербайджана и Армении, мы тоже будем делать соответствующие шаги. Не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:52
Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.
Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".
Армянская сторона обвиняла Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
15 июня, 16:35
Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
 
Нагорно-Карабахская РеспубликаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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