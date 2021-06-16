https://ria.ru/20210616/ekstrim-1737186013.html

Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают

Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают - РИА Новости, 16.06.2021

Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие активные и экстремальные виды отдыха предпочитают россияне, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:50

2021-06-16T17:50

2021-06-16T17:50

туризм

отдых на море

куда поехать в выходные

туризм

туту.ру

туристы

новости - туризм

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155679/07/1556790774_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_7f0cd4cb43add98ef0668845fdd6bb9d.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие активные и экстремальные виды отдыха предпочитают россияне, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1 639 человек. Список возглавляют восхождения и треккинг, за них отдали голоса 16 процентов респондентов. На втором месте по популярности конные прогулки, которыми увлекаются 14 процентов опрошенных. Замыкают тройку сплавы (рафтинг, каякинг) с долей 11 процентов.Кроме того, в пятерку востребованных активностей входят сноуборд и горные лыжи (десять процентов голосов), а также полеты на самолетах и вертолетах (восемь процентов).По семь процентов респондентов любят джип-туры и мотоциклы с велосипедами — маунтибайкинг, квадроциклы, мотокроссы. Дайвингу предпочтение отдают шесть процентов опрошенных. Популярны и другие развлечения, связанные с водой, — вейкбординг, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, сапсерфинг и тому подобное. Называли и прыжки с парашютом, бейсджампинг.

https://ria.ru/20210521/dagestan-1732623435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых на море, куда поехать в выходные, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм, отдых