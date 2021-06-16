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Туризм
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Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают
Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают - РИА Новости, 16.06.2021
Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие активные и экстремальные виды отдыха предпочитают россияне, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:50
2021-06-16T17:50
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие активные и экстремальные виды отдыха предпочитают россияне, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1 639 человек. Список возглавляют восхождения и треккинг, за них отдали голоса 16 процентов респондентов. На втором месте по популярности конные прогулки, которыми увлекаются 14 процентов опрошенных. Замыкают тройку сплавы (рафтинг, каякинг) с долей 11 процентов.Кроме того, в пятерку востребованных активностей входят сноуборд и горные лыжи (десять процентов голосов), а также полеты на самолетах и вертолетах (восемь процентов).По семь процентов респондентов любят джип-туры и мотоциклы с велосипедами — маунтибайкинг, квадроциклы, мотокроссы. Дайвингу предпочтение отдают шесть процентов опрошенных. Популярны и другие развлечения, связанные с водой, — вейкбординг, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, сапсерфинг и тому подобное. Называли и прыжки с парашютом, бейсджампинг.
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Россияне рассказали, какой экстремальных отдых они предпочитают

17:50 16.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинист на одной из скал во время восхождения на Эльбрус из ущелья "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Альпинист на одной из скал во время восхождения на Эльбрус из ущелья Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие активные и экстремальные виды отдыха предпочитают россияне, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 639 человек.
Список возглавляют восхождения и треккинг, за них отдали голоса 16 процентов респондентов. На втором месте по популярности конные прогулки, которыми увлекаются 14 процентов опрошенных. Замыкают тройку сплавы (рафтинг, каякинг) с долей 11 процентов.
Кроме того, в пятерку востребованных активностей входят сноуборд и горные лыжи (десять процентов голосов), а также полеты на самолетах и вертолетах (восемь процентов).
По семь процентов респондентов любят джип-туры и мотоциклы с велосипедами — маунтибайкинг, квадроциклы, мотокроссы. Дайвингу предпочтение отдают шесть процентов опрошенных. Популярны и другие развлечения, связанные с водой, — вейкбординг, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, сапсерфинг и тому подобное. Называли и прыжки с парашютом, бейсджампинг.
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